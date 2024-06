Djimsiti: "Nada es imposible"

Dusseldorf, 23 jun (EFE).- El albanés Berat Djimsiti, jugador del Atalanta, se aferró este domingo a la épica para encarar el partido ante España, en el que se juega estar en los octavos de final por primera vez en su historia.

¡"Va a ser muy difícil, pero creo que todos estamos preparados. Formamos un buen equipo y tenemos posibilidades de pasar de grupo", declaró en la rueda de prensa previa al duelo, desde el Merkur Spiel Arena de Dusseldorf

España formará con un once formado por los menos habituales: "No cambia mucho porque su segunda línea tiene el mismo nivel que el primero. Sabemos quienes son, el nivel que tiene y lo que tenemos que hacer. No estamos pensando en su alineación y si es o no más fácil. Van a jugar al mismo nivel".

"Nada es imposible en la vida, es algo que he aprendido en mi carrera. Será un partido muy difícil, el más difícil. Pero llegamos hasta aquí y tenemos que demostrar el por qué", añadió el campeón de Liga Europa.

La UEFA sancionó a su compañero Mirland Daku, delantero del Rubin Kazan, con 2 partidos de suspensión por entonar unos cánticos contra Macedonia del Norte: "Ahora solo pensamos en el partido de mañana, mi compañero sabe que cometió un error, pidió perdón y se acabó. Es un gran rival España, estamos concentrados en el partido nada más"

La UEFA también sancionó a la federación albanesa por el comportamiento de su afición, que exhibió mensajes políticos: "No estoy aquí para hablar de política. De esto se encarga la UEFA, yo estoy par el partido importante de mañana. Queremos hacer sentir orgullosos a nuestros aficionados", sentenció. EFE

tfc/jl