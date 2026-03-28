Maíllo llama al cambio ante "fracaso" del PP: "Prefieren estrechar manos con los Alba, nosotros a gente del común"

El coordinador federal de Izquierda Unida y aspirante a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, consideró que la ciudadanía andaluza afronta dificultades concretas como los problemas en la sanidad, el coste de los ciclos de formación profesional y el acceso al reconocimiento de la dependencia, desafíos que requieren respuestas claras por parte de los gobiernos. En este contexto, Maíllo presentó la movilización ‘De tú a tú por Andalucía’, destacando la necesidad de construir una alternativa política para la región. Según consignó el medio, el candidato marcó distancia frente al actual ejecutivo liderado por Juanma Moreno (PP), a quien acusó de haber fracasado tras ocho años de gestión en el Palacio de San Telmo.

De acuerdo con lo publicado, el líder de Por Andalucía reclamó un cambio en las próximas elecciones andaluzas, previstas para el 17 de mayo. Maíllo enfatizó que la izquierda debe sumar fuerzas y articular una estrategia común orientada a la resolución de problemas que afectan a los sectores más vulnerables. “Ellos prefieren estrechar manos con los Alba, los grandes latifundistas de Andalucía; nosotros preferimos dárselas a la gente del común, la gente que padece los males de la sanidad o que tienen que pagar de nuevo por hacer ciclos formativos en formación profesional; la gente que está esperando el reconocimiento de la dependencia; la gente que necesita soluciones para Andalucía”, afirmó Maíllo en declaraciones recogidas por el medio durante un acto en Málaga.

Maíllo declaró a los periodistas que el presidente Moreno intentará evitar el debate sobre la gestión realizada y sobre los problemas específicos de la comunidad, pues, según el candidato, esto dificultaría la continuidad del actual gobierno autonómico. El dirigente aseguró que, de movilizarse las personas que comparten las aspiraciones progresistas, la izquierda podría ganar el gobierno y desalojar al Partido Popular de la Junta de Andalucía. En la intervención citada por el medio, el candidato expresó que las organizaciones reunidas en Por Andalucía disponen de presencia y capacidad de actuar en todos los territorios, gracias al trabajo de sus miembros y simpatizantes, que recorrerán localidades e interactuarán con la ciudadanía para recoger sus demandas.

El coordinador de IU subrayó que el proyecto que lidera busca ofrecer una alternativa de gobierno real, apoyándose en la experiencia adquirida tanto en ejecutivos municipales como en diputaciones y otros gobiernos autonómicos. Maíllo apuntó, según el reporte, que aspira a que esta trayectoria permita a Por Andalucía contribuir desde el gobierno regional. El político planteó la campaña como un proceso de contacto directo y participación, haciendo hincapié en el valor de mirar a la ciudadanía “a los ojos y abrazándola y hacerla sentir que ellos también forman parte de este cambio de Andalucía”, según recogió el medio.

Según detalló la organización a través de las palabras de Maíllo, el proyecto de Por Andalucía cuenta ya con un programa electoral aprobado por todas las formaciones que integran la coalición y con candidaturas presentadas en las distintas provincias. El candidato destacó que la movilización iniciada en Málaga constituye una muestra de la implantación en los distintos territorios, con más de 462 asambleas locales organizadas por las cuatro fuerzas políticas que componen Por Andalucía. Así, el equipo que lidera Maíllo busca llevar a cada rincón de la comunidad su mensaje de “estrategia política bien diseñada” y diálogo directo.

El candidato manifestó su confianza en un cambio de gobierno, fundamentando su optimismo en un nuevo “estado de ánimo” dentro de la izquierda andaluza, que identificó como característica histórica de la región. Según Maíllo, Andalucía ha demostrado capacidad para desafiar las predicciones externas, defendiendo la autonomía del voto ciudadano: “Nosotras y nosotros vamos a votar lo que nos dé la gana el 17 de mayo y hasta entonces no se va a decidir quién va a conformar el Parlamento y, por tanto, nombrar gobierno”, señaló durante el acto, como reportó el medio.

En la recta final de su intervención, el coordinador federal de IU envió un mensaje directo a la población: “Los andaluces y las andaluzas vamos a votar un cambio de gobierno en Andalucía, nosotros vamos a formar parte de ese viento de cambio y queremos formar parte y ser protagonistas de ese momento de cambio.” Este mensaje sintetizó la propuesta de Maíllo y Por Andalucía: un proyecto basado en la escucha, el contacto de proximidad y la presentación de alternativas políticas para quienes demandan respuestas ante los desafíos de la comunidad.