Fuentes de Bloomberg han confirmado que la tecnología antidrones desarrollada por Ucrania ya ha sido adoptada por países como Kuwait, reflejando la creciente demanda regional de sistemas de defensa aérea tras la intensificación de ataques con drones y misiles en Oriente Próximo. Este avance tecnológico adquiere especial relevancia en el marco de la reciente escalada de tensiones entre Irán, Ucrania y los Estados del Golfo, según informó Europa Press, a raíz de una ofensiva atribuida por Teherán a sistemas ucranianos en los Emiratos Árabes Unidos y de las negociaciones encabezadas por el presidente ucraniano Volodimir Zelenski para fortalecer la cooperación militar con naciones de la zona.

De acuerdo con Europa Press, Teherán ha comunicado la destrucción de lo que describió como un depósito de "sistemas ucranianos antidrones" en Dubái, que a su vez habría servido para prestar ayuda al ejército estadounidense, en una operación calificada por las fuerzas iraníes como una acción combinada de sus fuerzas aeroespaciales y navales. En el mismo comunicado, recogido por la radiotelevisión estatal iraní IRIB, el mando del Ejército iraní afirmó que además del arsenal ucraniano, se había atacado a 21 ucranianos, mientras que la Guardia Revolucionaria especificó que la ofensiva ocurrió en la base de Jatam al Anbiya. Detallaron el uso de misiles y drones contra dos ubicaciones donde, según sus informes, permanecían ocultos más de 500 soldados estadounidenses, provocando, según sus palabras, “graves pérdidas” en el contingente estadounidense.

Al ser consultado por estos anuncios, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos no confirmó la versión iraní, pero sí admitió, según recoge Europa Press, haber interceptado durante la misma jornada un ataque de gran magnitud desde Irán. Informaron la neutralización de al menos 220 misiles balísticos y 37 drones, aunque no brindaron detalles adicionales sobre daños materiales o víctimas.

En contraste, la versión de Kiev niega cualquier implicación ucraniana en los hechos. Georhi Tikhi, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, aseguró en declaraciones a Novini.LIVE reproducidas por Europa Press que “desmentimos oficialmente esta información. El régimen iraní suele llevar a cabo este tipo de operaciones de desinformación, y esto no es diferente de lo que hacen los rusos".

El contexto de estos acontecimientos incluye una sucesión de acuerdos de seguridad bilateral firmados recientemente por el presidente Zelenski con varios Estados de la región, en el marco de una estrategia para compartir la experiencia ucraniana en defensa antidrones acumulada durante años de conflicto con Rusia. Tras rubricar un acuerdo con Arabia Saudí en Riad, Zelenski anunció nuevos entendimientos con Emiratos Árabes Unidos y ahora se encuentra en Qatar, donde discute la posibilidad de replicar ese esquema de cooperación. Según detalló Europa Press, el mandatario ucraniano expresó la disposición de Ucrania para apoyar a los aliados que colaboran en la defensa de la independencia nacional, subrayando el valor de su tecnología y doctrina de defensa aérea.

La región del Golfo Pérsico atraviesa una etapa de tensión marcada por los enfrentamientos entre Irán y fuerzas estadounidenses e israelíes, con bombardeos y restricciones al tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz. Según Bloomberg, el contexto ha impulsado a países de la zona a reforzar rápidamente sus capacidades defensivas, recurriendo tanto a tecnología ucraniana como a sistemas desarrollados en Corea del Sur, producidos por empresas como Hanwha Aerospace y LIG Nex1.

Reforzando esta tendencia, el primer ministro británico, Keir Starmer, declaró esta semana ante una comisión parlamentaria que Reino Unido se encuentra enviando sistemas de defensa aérea de corto alcance a naciones como Kuwait y Arabia Saudí, en un esfuerzo conjunto para reforzar la capacidad de respuesta frente a ataques iraníes, según publicó Europa Press.

Arabia Saudí ha sido particularmente afectada por episodios reiterados de ataques a su infraestructura energética, contemplando tanto instalaciones como las operadas por la estatal Saudi Aramco. Este hecho ha impulsado la apuesta saudí por la tecnología antidrones ucraniana y por sistemas internacionales de defensa multimillonarios. La solución ucraniana, de acuerdo con las fuentes de Europa Press, consiste en una defensa escalonada, apoyada en radares de alerta temprana, medidas de guerra electrónica y drones interceptores de bajo costo, llegando a derribar más del 95% de los drones hostiles en escenarios de ataque masivo, como uno de casi 1.000 aparatos en un solo día.

Este acercamiento entre Ucrania y los países del Golfo también se produce en momentos de alta incertidumbre respecto a la continuidad de la ayuda militar proveniente de Occidente. Europa Press reportó que Kiev afronta dificultades para garantizar el acceso al armamento estadounidense, incluida la adquisición de avanzados misiles Patriot, mientras que un préstamo importante de la Unión Europea, por valor de 90.000 millones de euros (104.000 millones de dólares), permanece bloqueado debido al veto de Hungría.

El análisis oficial de Kiev vincula la actividad reciente de Irán con una supuesta cooperación militar con Rusia, en la que Moscú aportaría inteligencia, datos satelitales, recursos y drones de combate, según declaró el viceministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, en declaraciones reproducidas por Europa Press. Estos informes reflejan la creciente interrelación entre los conflictos en Europa del Este y Oriente Próximo, donde la experiencia y los recursos bélicos parecen fluir entre actores como Moscú y Teherán, al tiempo que nuevos pactos de defensa emergen entre Ucrania y los países de la región del Golfo.

En el ámbito regional, expertos citados por Bloomberg consideran que la guerra con Irán ha desencadenado una carrera por la compra de sistemas modernos de defensa aérea en todo el mundo, especialmente en Oriente Próximo. Los sistemas disponibles de fabricación surcoreana, como los ofertados por Hanwha Aerospace y LIG Nex1, se consideran clave en estos programas de modernización y defensa.

El cruce de acusaciones y los reportes sobre ataques también han evidenciado vulnerabilidades persistentes en la arquitectura de defensa de los Estados del Golfo. En palabras del portavoz militar iraní recogidas por la agencia Tasnim, “ya habíamos advertido de que el agresivo Ejército estadounidense había huido y se había escondido fuera de sus bases debido a la poderosa invasión de las fuerzas armadas y a la destrucción de sus bases en la región”.

La situación continúa su desarrollo, sin pronunciamiento oficial por parte de Emiratos Árabes Unidos sobre la supuesta destrucción de sistemas ucranianos en Dubái, mientras la parte ucraniana sostiene su desmentido a las alegaciones iraníes y mantiene activas las negociaciones de cooperación militar con países del área. De acuerdo con Europa Press, las agendas diplomáticas y los movimientos militares recientes en Oriente Próximo permanecen bajo constante observación internacional, a la espera de posibles nuevos anuncios o incidentes en el corto plazo.