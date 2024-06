Comunidad LGBT en la mexicana Oaxaca sale a las calles a exigir freno a crímenes de odio

Oaxaca (México), 22 jun (EFE).- Unas 1.000 personas participaron este sábado en la cuarta caravana por el Orgullo LGBTIQ+ en la ciudad de Oaxaca, capital homónima del estado del sur de México, cuyo lema fue 'Nuestra salud mental primero' ante la violencia, discriminación, crímenes de odio y falta de protocolos de atención en las instituciones.

Los participantes, en su mayoría de la comunidad de la diversidad sexual, desbordaron este sábado las calles de la ciudad de Oaxaca con una celebración consciente, diversa, activa y multicolor.

'Todxs en Oaxaca somos diversidad', fue una de las consignas escritas en una cartulina, la cual el activist Tony García, elevó al subirse en un monumento y luego vino su grito: '¡Maldito gobierno heterosexual'.

Aparte de marchar y bailar con júbilo, porque junio es el mes del orgullo LGBTI en el mundo, también reclamaron la constante indignación que persiste en un ambiente de odio que alimenta una sociedad machista que se nutre desde la familia.

Antes de su participación, Miranda, otro activista que estuvo en la marcha, confió a EFE que la discriminación comienza irónicamente desde la familia.

"En mi familia descubrieron que yo era una persona no binaria y pues hubo discriminación, pero yo decidí luchar por mis derechos y tuve que romper esas barreras para no dejarme vencer por esos demonios, entonces yo rompí con eso", contó.

La marcha, que fue encabezada por las banderas multicolores, símbolo mundial del orgullo LGBT, partió de la Fuente de las Ocho Regiones de Oaxaca, monumento inequívoco de la diversidad de las etnias de Oaxaca.

Siguió su ruta por las céntricas calles de Oaxaca, acompañada de temas musicales que han convertido en himnos como 'La Gata bajo la Lluvia' de la intérprete española Rocío Durcal y 'Todos Me Miran' de la cantante mexicana Gloria Trevi cuya letra dice 'Tú me hiciste creer que no valía'.

Conmovida y con el megáfono en alto, Luisa Ochoa enunció las cifras del odio frente a los Tribunales Federales "es importante recordar que México es el segundo país con más transfeminicidios, apenas la cifra es de 35 mujeres trans asesinadas y esos son los datos que pudimos recopilar en Fiscalía y diversas organizaciones".

Le siguió en el reclamo, quien se nombró como K y desde otro megáfono nombró a algunas de las 35 personas asesinadas, "donde quiera que esté Ingrid, Citlali, y las no identificadas quiero que se les dé un gran aplauso y gritar por ellas ¡presente!"

Y así, exigiendo pero también con el orgullo vuelto alegría y baile portando sus prendas multicolores que lucieron caminando o desde lo alto de carros alegóricos, una vez más la comunidad LGBTI de Oaxaca gritó al mundo que junio, lamentablemente no es sólo celebrar el orgullo de ser.

Este sábado en Ciudad de México, cientos de mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, pansexuales, entre otras, protagonizaron la cuarta edición de la Marcha Lencha (lesbiana) en la Ciudad de México para defender la diversidad, visibilizar su existencia y exigir sus derechos.

El 28 de junio de 1970 se dieron lugar las primeras marchas del orgullo gay en Nueva York y Los Ángeles en conmemoración al primer aniversario de los disturbios.

En junio de 1979 ocurrió la primera manifestación organizada a favor de los derechos de personas homosexuales en Ciudad de México, una década después de los disturbios del Stonewall en Nueva York, manifestaciones violentas que en junio de 1969 encendieron la mecha de lucha por los derechos del colectivo. EFE

