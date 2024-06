La UHU participa en la clausura del proyecto Sustainable Horizons en la Universidad Andrés Bello (Chile)

En el marco del proyecto europeo Sustainable Horizons SHE, coordinado por la Universidad de Algarve (Portugal) y en el que participan seis universidades europeas incluida la Universidad de Huelva (UHU), una delegación de la misma ha visitado la Universidad Andrés Bello en su sede en Santiago de Chile, realizada como evento de clausura del proyecto. La visita, según ha detallado la UHU en una nota, ha contado con la participación de seis representantes de esta institución universitaria. En concreto, la coordinadora del proyecto en la institución y Delegada de la Rectora para la Alianza Europea de Universidades, Reyes Alejano, junto a los investigadores Blanca Miedes, Pablo Hidalgo, David Toscano y Alba María Priego, además de la estudiante de doctorado Nuria Montiel. La Universidad Andrés Bello, en su calidad de institución asociada al proyecto, ha sido seleccionada como sede para este evento de clausura, que se ha celebrado en el Campus Casona de Las Condes de la citada institución, en Santiago de Chile. Esta universidad, con alrededor de 63.000 estudiantes, es una de las mayores de Chile, y la primera en este país por su aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) de acuerdo con el ranking THE en esta área. La reunión se ha estructurado en dos sesiones. La primera de ellas se ha centrado en la Ciencia Abierta, cuya promoción se incluye entre los objetivos del proyecto. Durante esta sesión, se han comparado las estrategias y avances de las distintas instituciones participantes, incluyendo la intervención del profesor e investigador Hidalgo, y se han escuchado las opiniones de los estudiantes de doctorado al respecto. En esta sesión han participado siete estudiantes de doctorado europeos, incluida la representante de la UHU, Nuria Montiel, y seis estudiantes de doctorado chilenos. Además, se ha llevado a cabo una sesión interactiva destinada a entender cómo se percibe la Ciencia Abierta y a recopilar ideas para continuar avanzando en este ámbito. La segunda sesión ha estado dedicada a la clausura oficial del proyecto. En esta sesión se han revisado los principales objetivos alcanzados en su desarrollo, entre los que se incluye los estudios de igualdad de género, tema en el cual la profesora Miedes ha informado sobre los resultados del taller organizado en la UHU con mujeres investigadoras. También se han mostrado los resultados relativos a la situación de las universidades en relación con los ODS. En este sentido, los investigadores Priego y Toscano han presentado el trabajo con el análisis a través de los ODS que sirven como referentes para evaluar el estado actual de sostenibilidad de las instituciones de educación superior (IES) que participan en el proyecto SHEs y el progreso hacia los ODS. El análisis incluye los indicadores de diez instituciones del consorcio de Europa, África y América. Asimismo, se han abordado temas como las relaciones con los ecosistemas universitarios, la importancia de las alianzas y la sostenibilidad del proyecto a través de la propuesta de la UHU de un programa de doctorado europeo sobre ciencias de la sostenibilidad. Esta reunión ha sido presentada por el director general de Relaciones Internacionales de la UNAB, Reyes Alejano, y por el representante de la Delegación de la Unión Europea en Chile, Quentin Weiler. El tercer día del encuentro se organizó una visita a diversas instalaciones universitarias de la UNAB, incluyendo el Centro de Investigación Marina (Cimarq) localizado en Quintay. La clausura del proyecto Sustainable Horizons, SHE no solo ha marcado el cierre de un ciclo de colaboración y aprendizaje, sino que también ha asentado las bases para futuras iniciativas en pro de la Sostenibilidad y la Ciencia Abierta en el ámbito académico europeo, latinoamericano e internacional.

