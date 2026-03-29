Candidato de Podemos "tiende la mano" a Maíllo (IU) para "negociar" una candidatura unitaria: "Tenemos tiempo"

Las negociaciones entre los partidos de izquierda andaluces pueden seguir abiertas hasta el próximo viernes 3 de abril para registrar coaliciones de cara a las elecciones autonómicas previstas para el 17 de mayo. Según detalló Europa Press, Juan Antonio Delgado, aspirante de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, expresó este domingo en Sevilla su disposición para dialogar con Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y candidato de la coalición Por Andalucía, a fin de explorar la posibilidad de una candidatura única.

En la comparecencia ante los medios, Delgado insistió en que “lo que quiere el pueblo andaluz es que vayamos juntos”, remarcando que estas semanas, desde Podemos, se ha buscado el acercamiento para entablar conversaciones centradas en los intereses andaluces. Europa Press informó que el candidato de Podemos reiteró su oferta de “mano tendida” a Antonio Maíllo, planteando la integración bajo la marca Por Andalucía y señalando que aún existe margen temporal para “llegar a un acuerdo que beneficie a todos los andaluces”.

Los plazos legales para registrar coaliciones expiran este viernes, lo que pone presión sobre las agrupaciones que, de momento, han planteado concurrir a los comicios por separado. Tal como informó Europa Press, en estos momentos se han hecho públicas al menos tres candidaturas que se sitúan a la izquierda del PSOE de Andalucía: Por Andalucía —liderada por Antonio Maíllo y en la que también participan Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz—, Podemos con Juan Antonio Delgado a la cabeza, y Adelante Andalucía liderada por José Ignacio García.

De acuerdo con Europa Press, Delgado contextualizó el actual intento de convergencia recordando lo sucedido en 2022, cuando IU y Podemos unieron esfuerzos bajo la sigla ‘Por Andalucía’. No obstante, las negociaciones entonces se extendieron hasta el límite, lo que resultó en que la marca Podemos no se incorporara formally al registro de la confluencia por haberse superado el plazo administrativo.

En respuesta a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de repetir la fórmula de unidad en 2024, Delgado subrayó que la aspiración de Podemos es construir una candidatura “unida, transformadora y fuerte”, al considerar que es lo que exige el electorado progresista en Andalucía, según difundió Europa Press. El dirigente reiteró la disposición de su formación a sentarse con IU y el resto de fuerzas integradas en Por Andalucía, incidiendo en que los plazos administrativos permiten todavía una integración formal antes del cierre para presentar coaliciones.

Europa Press consignó que la coalición de izquierda ‘Por Andalucía’ se formó originalmente para las anteriores elecciones, aunque las complicaciones en el proceso y la falta de acuerdo en los tiempos provocaron que la identidad de Podemos no figurara oficialmente en el registro de la candidatura. De cara al nuevo proceso electoral, el riesgo de que se repita el escenario de la fragmentación ha motivado el llamamiento público de Delgado para alcanzar una única lista capaz de agrupar al espacio progresista alternativo al PSOE andaluz.

En el mensaje transmitido este domingo, el candidato de Podemos puso énfasis en los intereses del electorado y remarcó que la unidad resulta una petición social amplia, además de ser una opción factible en los días previos al cierre legal del plazo para registrar coaliciones, según lo recabado por Europa Press.

Actualmente, las conversaciones entre las distintas formaciones del espacio progresista en Andalucía continúan abiertas, según reportó el propio medio, con la expectativa de que se produzcan avances antes de la fecha límite del 3 de abril. La convocatoria de Delgado a IU y a su candidato Antonio Maíllo confirma la voluntad dentro de su partido para continuar las negociaciones hasta alcanzar un acuerdo, si las otras partes muestran disposición para el consenso.