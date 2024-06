Podemos y PSOE acuerdan romper la paridad en la Ley en favor de mujeres: podrán superar 60% en sector público y privado

Podemos ha acordado con el PSOE que las mujeres puedan superar el 60% en empresas cotizadas y listas en la Ley de Paridad socialista, según ha explicado este jueves la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en declaraciones a los medios antes de comenzar la Comisión de Igualdad, en el Congreso de los Diputados. "Hemos alcanzado un acuerdo con el Partido Socialista en torno a la Ley de Paridad, que desde nuestro punto de vista tenía un error de nacimiento, que es que planteaba una cuota de hombres con el diseño de la ley que el Partido Socialista había planteado desde el primer momento", ha asegurado. Según han explicado fuentes de Podemos, se trata de una enmienda transaccional y este cambio afectará a espacios tales como las listas electorales, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, y los órganos de administración de empresas cotizadas. En este sentido, han apuntado que los socialistas, en el texto original, pretendían "imponer" una cuota de hombres y topar en un 60% el porcentaje de mujeres en los espacios referidos, "lo que acabaría de facto con el principio de acción positiva y supondría la posible expulsión de mujeres de puestos de responsabilidad, como ocurrió en la composición de la Mesa del Parlamento de Canarias en 2019". Tras varios días de negociación, han apuntado que Podemos ha conseguido "romper esa cuota de presencia masculina" y "que se elimine la limitación taxativa a la presencia de mujeres", que podrá superar el citado 60%. Por ello, Podemos ha avanzado que votará a favor del texto. En este sentido, Belarra ha añadido en delcaraciones a los medios que la agrupación morada tiene un acuerdo para tener una ley que "permita cumplir con el objetivo que es garantizar la paridad". "Ya saben que estos no son los objetivos prioritarios de Podemos. En Podemos pensamos que el feminismo tiene que estar, en primer lugar, en primera línea del Gobierno de España, cosa que no está ocurriendo", ha destacado. Igualmente, Belarra ha dicho que a su formación le parece "fundamental" trabajar "mucho más" en levantar "esos suelos pegajosos" de "precariedad y de violencia". Sin embargo, ha indicado que el PSOE trae una ley "para volver a romper los techos de cristal". "Sin lugar a dudas, es una prioridad para ellas, pero que no forma parte de los objetivos prioritarios de Podemos", ha concluido. La Comisión de Igualdad votará este jueves el dictamen sobre el Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. El pasado 22 de febrero, dicha iniciativa superó el debate de totalidad en Pleno para continuar con su tramitación parlamentaria.

