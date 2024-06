El Gobierno de Chile niega que el embajador en España tenga un trato de favor por ser amigo de Boric

El ministro de Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, ha negado este miércoles que el embajador chileno en España, Javier Velasco, haya recibido ningún tipo de trato de favor por el hecho de ser amigo personal del presidente Gabriel Boric. "Aquí no hacemos la distinción entre embajadores que son amigos del presidente y embajadores que no son amigos del presidente. La evaluación que se hace, la gestión de Javier Velasco es una evaluación general", ha señalado Van Kalveren en declaraciones a T13. Estas declaraciones se producen apenas unas horas después de que el propio ministro confirmara que Velasco se mantendrá como embajador en Madrid después de haberle hecho una "llamada al orden" por unas polémicas declaraciones en las que invitaba a empresas españolas a vender armas a Chile tras el distanciamiento con Israel por la ofensiva militar en la Franja de Gaza. Según Van Klaveren, las declaraciones de Velasco fueron "una referencia muy al pasar" en la que señalaba que "podía haber oportunidades para empresas del sector aeroespacial" vinculándolo a la cancelación de la participación israelí en la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE). Para el jefe de la diplomacia chilena la intervención de Velasco --amigo personal del presidente, Gabriel Boric-- que generó polémica "fue un comentario lateral al tema central", agregando que el embajador "no se refirió concretamente a compras o adquisiciones de armas", ya que de lo contrario habría incurrido en una falta mayor.

