Crónica del Bélgica - Eslovaquia:

Eslovaquia venció (0-1) este lunes a Bélgica en la Eurocopa que se está disputando en Alemania, gracias al tempranero tanto de Ivan Schranz y un trabajado encuentro ante un combinado belga sin ideas y plana que decepcionó en su debut en el torneo, aunque pudo empatar hasta en dos ocasiones, pero los dos tantos de Romelu Lukaku fueron anulados por fuera de juego y mano, respectivamente. La selección de Domenico Tedesco mostró su versión más gris en su estreno en la EURO, sin ritmo ni colmillo, al trantán, que no hizo valer su plantilla más potente ante la teórica inferior Eslovaquia. Los de Francesco Calzona se encontraron con un gol en el minuto 7, después de una jugada llena de errores belgas, para adelantarse, un resultado que defendieron hasta el final con mucho oficio para ofrecer la primera sorpresa del torneo. Los 'Diablos Rojos', aunque muy lejos de su mejor nivel, pudieron empatar hasta en dos ocasiones en botas de Lukaku, pero el árbitro anuló sus dos tantos por fuera de juego y mano. La derrota deja a los belgas con cero puntos, como Ucrania, en el Grupo E, obligados a reaccionar en los siguientes jornadas. Mientras que Eslovaquia da un gran paso para estar en los octavos de final. El encuentro comenzó siguiendo el guion previsto, con una Bélgica dominando y gozando, en los primeros minutos, de ocasiones claras. Las dos primeras tuvieron a Doku como denominador común, protagonista de sendas arrancadas por la derecha, pero sus envíos no fueron aprovechados por Lukaku, al que frustró un acertado Dúbravka bajo palos. Pero el marcador se desequilibró a favor del conjunto dirigido por Francesco Calzona, tras una jugada llena de infortunios belgas. El lateral Castagne metió en un aprieto a Doku con un saque de banda en su propia área. El extremo se enredó intentando regatear y soltó un balón sin sentido que recogió un sagaz Schranz para dárselas de primeras con un taconazo a Kucka. El disparo de este lo rechazó Casteels, pero el balón le llegó de nuevo al primero, que no falló cuando no se había llega ni al minuto 10. La ventaja dio más confianza a los eslovacos, sin desviarse de su plan, mientras los de Tedesco seguían mostrando dudas en la salida del balón. Aunque fue en el área defendida por Dúbravka donde llegó el siguiente error, en el que, en una jugada parecida al 0-1, un egoísta Trossard pudo empatar, errando su lanzamiento por encima del travesaño, cuando Doku esperaba a su derecha con el portero lejos de su meta. El extremo del Manchester City parecía la única luz en un equipo con muchas sombras en la primera media hora de juego, con solo un remate a puerta hasta entonces. Serbia se mostraba cómoda, aunque Bélgica, con algún destello, dio un par de sustos a los 'Halcones' con la mejor versión de De Bruyne y un remate de Onana en un córner. Sin embargo, Bélgica pagó su poca clarividencia y falta de contundencia con otra gran ocasión en contra, en las botas de Haraslin, quien remató de volea muy potente exigiendo al máximo a Casteels y aumentando el runrún en el banquillo belga. Este se destensionó con una buena respuesta de Lukaku al recibir un envío preciso de Carrasco, pero el ariete no obró bien con el balón, mandando al limbo un claro uno contra uno. Las dudas en Bélgica siguieron tras el descanso, contra la comodidad de Eslovaquia, creando acercamientos con relativa facilidad. No fueron tan certeros para defender un córner en contra, cuando llegó momentáneamente el 1-1 obra de Lukaku, que empujó el balón casi en línea de gol tras un remate de Onana en una segunda jugada al sacar un córner. Pero el delantero estaba en fuera de juego, aunque fue el estímulo que necesitaban para apretar el acelerador. A partir de entonces, se desató el huracán belga, ya con Bakayoko en el campo, que tuvo la más clara en un disparó que sacó la defensa eslovaca bajo palos, y De Bruyne en la sala de máquinas. Se multiplicaron las llegadas de los de Tedesco, dispuestos a calentar el partido ante unos eslovacos con nervios y solo achicando agua. Los de Calzona apagaron el ímpetu de la selección belga, que perdió el poco colmillo mostrado en la mitad de la segunda parte, ni siquiera con los cambios introducidos por Tedesco. Sin embargo, gozaron del típico arreón final, propiciado también por el cansancio en los eslovacos, incluso empatando otra vez con gol de Lukaku. Pero el árbitro, que fue a ver la pantalla del VAR, anuló el tanto por una mano en la carrera de Openda por al izquierda, antes de la asistencia al ariete. Así terminó un encuentro pobre de los belgas, que tendrán ante Rumanía la opción de engancharse al torneo. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: BÉLGICA, 0 - ESLOVAQUIA, 1 (0-1, al descanso). --ALINEACIONES: BÉLGICA: Casteels; Castagne, Faes, Debast, Carrasco (Openda, min.84); De Bruyne, Mangala (Bakayoko, min.58), Onana, Doku (Lukebakio, min.84); Trossard (Tielemans, min.74) y Lukaku. ESLOVAQUIA: Dúbravka; Pekarík, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda (Obert, min.90+4); Schranz (Duris, min.81), Bozeník (Strelec, min.70) y Haraslín (Suslov, min.70). --GOLES: 0-1, min.7: Schranz. --ÁRBITRO: Umut Meler (TUR). Amonestó a Mangala (min.29) por parte de Bélgica, y a Schranz (min.41) en Eslovaquia. --ESTADIO: Deutsche Bank Park (Fráncfort).

