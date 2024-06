Vietnam detiene a dos conocidos activistas por publicar artículos críticos en Facebook

Ho Chi Minh (Vietnam), 8 jun (EFE).- Las autoridades de Vietnam anunciaron que han detenido a dos conocidos activistas, el periodista y escritor Truong Huy San y el abogado Tran Dinh Trien, por la publicación de artículos críticos en Facebook.

El portal gubernamental 'Ley y Política' indicó este sábado que, según un comunicado del Ministerio de Seguridad Pública publicado la víspera, ambos activistas están acusados de "abusar de sus libertades democráticas" para vulnerar los intereses del Estado u otras organizaciones, según el artículo 331 del Código Penal.

Las autoridades no explicaron el contenido de los artículos ni si ambos casos están relacionados y se cree que los dos activistas fueron arrestados hace varios días, mientras que sus cuentas en Facebook han sido canceladas.

La vulneración del artículo 331, criticado por organizaciones como Amnistía Internacional por considerarlo una herramienta para reprimir la libertad de expresión, se castiga con entre 2 y 7 años de prisión.

San, conocido por su pseudónimo Huy Duc, es autor de 'The Winning Side' (2012), un libro sobre la victoria comunista en Vietnam, y en su último artículo fue crítico con el nuevo presidente vietnamita, To Lam, elegido el pasado mayo, según la ONG The Project 88.

Por su parte, Trien, que trabajó para el Ministerio de Seguridad Pública y el Banco de Vietnam, es actualmente responsable del bufete Derecho para Ciudadanos y ha llevado varios casos políticos.

Vietnam se encuentra en el puesto 174 entre 180 países y territorios por su falta de libertad de prensa, según el Índice de Libertad de Prensa, y el Comité para la Protección de los Periodistas alerta de que el régimen comunista mantiene detenidos al menos a 19 reporteros, según datos hasta el pasado diciembre.

Al menos 194 activistas están encarcelados en Vietnam de manera arbitraria, según el grupo de defensa de derechos humanos The Project 88. EFE

