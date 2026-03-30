El primer ministro de Australia pide a Trump "más certezas" sobre los objetivos de la guerra en Irán

En sus declaraciones, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, expuso que un reemplazo de las autoridades en Teherán plantea desafíos complejos, advirtiendo sobre la dificultad de imponer un cambio de régimen en Irán como meta final de las potencias extranjeras. En ese contexto, subrayó que aunque se siente rechazo hacia el gobierno iraní, considera poco factible conseguir una transformación política efectiva por medio de presiones externas. Este posicionamiento se produce en medio de la ofensiva militar iniciada a finales de febrero, desarrollada de forma conjunta por Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

De acuerdo con informaciones de la cadena de televisión ABC, Albanese solicitó al presidente estadounidense, Donald Trump, mayor transparencia sobre las metas que guían la estrategia beligerante en Irán. Según señaló, la clarificación de los objetivos es esencial tanto para el desarrollo del conflicto como para la estabilidad global. Además, recalcó la necesidad de que se reduzca el nivel de violencia, remarcando que una escalada menor favorecería la economía mundial y aportaría mayor estabilidad.

Durante un intercambio con la prensa, el primer ministro australiano detalló que, desde su perspectiva, los principales objetivos de la campaña militar liderada por Estados Unidos ya se habrían alcanzado. En sus palabras: “Al comienzo del conflicto, los objetivos se definieron como uno solo: impedir que Irán obtenga un arma nuclear, lo cual se ha logrado claramente”. Añadió que otro propósito prioritario residía en debilitar la capacidad de Irán para desarrollar acciones militares, ya sea de manera directa o mediante aliados como Hezbolá, Hamás y los hutíes. “Es evidente que se ha producido un deterioro sustancial de la posición de Irán”, afirmó Albanese en declaraciones recogidas por la cadena ABC.

El mandatario australiano resaltó en ese sentido que si bien los objetivos iniciales—evitar que Irán disponga de capacidad nuclear y limitar su acción militar—se consideran cumplidos, existe preocupación acerca de la posible extensión indefinida del conflicto si no se establecen claramente los parámetros que definirían su fin. Destacó que necesita mayor información por parte del gobierno estadounidense sobre lo que se requiere para detener la confrontación armada. Según publicó la cadena ABC, Albanese considera fundamental que la administración de Trump explique con precisión “qué necesita” para dar término a la guerra, subrayando la importancia de esa información tanto para los socios internacionales de Washington como para la opinión pública mundial.

Sobre la cuestión del cambio de régimen como posible meta de la ofensiva, Albanese hizo hincapié en la dificultad histórica de ese tipo de intervenciones. Sostuvo que la experiencia ha demostrado que imponer una modificación política desde el exterior rara vez consigue resultados duraderos o positivos. “El tercero era el cambio de régimen y creo que, muy claramente, la historia nos dice que un cambio de régimen impuesto desde fuera es muy difícil”, explicó el primer ministro, según consignó la cadena ABC.

En cuanto a las bajas humanas ocasionadas por la ofensiva, autoridades iraníes informaron que el conflicto ha dejado al menos 1.500 personas muertas. Entre las víctimas se encuentran figuras de alto rango, como el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib, respectivamente, además de altos comandos militares y miembros de agencias de seguridad. Este saldo eleva la tensión regional y agrega incertidumbre respecto a la dinámica política y estratégica dentro del país persa.

La operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel se desencadenó como respuesta a preocupaciones sobre la proliferación nuclear y la influencia regional de Irán a través de grupos armados aliados. Según detalló la cadena de televisión ABC, estos factores motivaron la ofensiva y determinaron los principales objetivos estratégicos, tanto en el plano militar como político. La reacción internacional ha incluido llamados a la desescalada y a que se definan con nitidez las metas, a fin de evitar una prolongación del conflicto o un aumento de su intensidad.

El planteamiento australiano, tal como publicó ABC, subraya la necesidad de claridad en tiempos de crisis, enfatizando que socios y aliados requieren comprender el rumbo y el posible desenlace de acciones militares extensas. Albanese insistió en que un entendimiento común de los fines y medios de la ofensiva facilitaría la cooperación internacional y ayudaría a prevenir consecuencias económicas globales negativas.

El debate sobre la efectividad y el alcance de estas acciones continúa entre los líderes internacionales, mientras la situación humanitaria y política en Irán evoluciona tras la muerte de sus principales dirigentes. Según la información difundida por ABC, el curso de los acontecimientos dependerá en gran medida de las decisiones que adopten las autoridades de Estados Unidos, así como de los posicionamientos de países aliados como Australia respecto al nivel de compromiso, transparencia y coordinación internacional en la gestión del conflicto.