Los talibán piden a Alemania que no deporte a afganos a otros países y hablar por "canales diplomáticos"

Los talibán han reclamado este viernes a Alemania que no proceda a una deportación de ciudadanos afganos a terceros países y que aborde la situación "a través de canales diplomáticos", después de que el canciller alemán, Olaf Scholz, abogara por reanudar las deportaciones de "criminales", incluso a Siria, Afganistán y otros Estados vecinos. "El Ministerio de Exteriores del Emirato Islámico de Afganistán está analizando la decisión de deportar a afganos desde Alemania y expresa su deseo de que ambas partes puedan abordar el asunto a través de canales diplomáticos", ha dicho el portavoz de la cartera afgana, Abdulqader Balji. Así, ha afirmado a través de un comunicado en su cuenta en la red social X que Kabul "pide a las autoridades alemanas que aborden el asunto a través de una interacción consular normal y un mecanismo apropiado a partir de un acuerdo bilateral". Balji ha recalcado que el objetivo debe ser "proteger los derechos de los ciudadanos de forma que los afganos no se encuentren ante un destino incierto bajo cualquier pretexto o que, en contra de todas las convenciones establecidas, sean entregados a un tercer país". Scholz afirmó el jueves ante el Bundestag que "estos criminales no tienen cabida aquí, incluso si vienen de Siria y Afganistán", tras el ataque con arma blanca que tuvo lugar la semana pasada en la localidad de Mannheim y que se saldó con un policía muerto y varios heridos. "Quienes celebren o glorifiquen actos terroristas también deben ser expulsados, dijo. Según el diario alemán 'Die Welt', el Ministerio del Interior está estudiando la posibilidad de poner sobre la mesa este tipo de medidas y se ha puesto en contacto con las autoridades de países cercanos a Afganistán. En este sentido, Scholz recalcó que se reforzarán las medidas de deportación para que "cualquiera que mate a un policía sea castigado de la forma más severa posible". "En Alemania no existe la ley de la jungla, y quien piense lo contrario tendrá un serio problema con nuestro sistema de justicia", zanjó el canciller alemán.

