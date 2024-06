Assasin's Creed Mirage y Prince of Persia: The Lost Crown, entre los juegos de Ubisoft que llegarán a dispositivos Apple

Ubisoft ha anunciado el lanzamiento de algunos de sus juegos más populares a dispositivos fabricados por Apple, entre los que se encuentran Assasin's Creed Mirage y Prince of Persia: The Lost Crown. Estos y otros títulos de la desarrolladora ya se pueden descargar a través de la App Store para terminales iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air o iPad Pro con procesador M1 o superior. Assasins' Creed Mirage será el primer juego para consolas de la saga que llegará a los dispositivos móviles de Apple de forma nativa y lo haráen diferentes formatos, ya que la introducción se podrá jugar de forma gratuita. El título completo estara disponible con un descuento del 50 por ciento, esto es, 24,99 euros, hasta el próximo 20 de junio. La última entrega de esta franquicia de Ubisoft llegará a iPad e iPhone compatibles. Protagonizada por Basim, se sitúa en la ciudad de Bagdad del siglo IX y convive con elementos de jugabilidad característicos de la saga, como el 'parkour' y el 'sigilo'. Rabbids: Legends of the Multiverse, por su parte, se puede encontrar en el servicio de sucripción de juegos de Apple Arcade en iPhone, iPad, Mac, Apple TV y Apple Vision Pro. Los jugadores deberán reclutar a Rabbids legendarios de los cuatro rincones del multiverso y permite el juego en solitario. Por último, Prince of Persia: The Lost Crown, que llegará a dispositivos Mac este invierno y ya se puede reservar, tiene como protagonista a Sargon, un guerrero miembro del grupo Los Inmortales. Este juego permite explorar un mundo arteseanal compuesto por la Ciudadela del Conocimiento, el Monte Qaf y el Bosque otoñoal, con una serie de escenarios inspirados en la mitología persa, según una nota de prensa. Esta versión, además, se ha desarrollado con la tecnología Metal, que permite conseguir una experiencia de juego mejorada debido a que introduce una gran tasa de fotogramas por segundo.

