El ministro principal de Gales pierde una moción de censura, aunque no tendrá por qué abandonar el cargo

El Parlamento de Gales (Senedd) ha sacado adelante este miércoles una moción de censura contra el ministro principal, el laborista Vaughan Gething, por una donación a su campaña por parte de un empresario condenado, si bien es cierto que la cuestión no es vinculante y el dirigente no tiene por qué abandonar el cargo. La votación se ha salado con 29 votos a favor y 27 en contra en un pleno marcado por la ausencia por enfermedad de dos diputados laboristas. El Partido Laborista de Gales cuenta con 30 de los 60 escaños en el Senedd y había apelado sin éxito a un acuerdo con la oposición para que dos de sus diputados no participaran en la sesión y así tener la misma cantidad de votos. La moción de censura fue presentada a finales de mayo por el Partido Conservador de Gales después de darse a conocer la donación de unas 200.000 libras (algo más de 235.000 euros) a la campaña de Gething a las primarias laboristas por parte de un empresario condenado por delitos medioambientales. Gething se ha mostrado visiblemente emocionado durante toda la sesión, llegando incluso a las lágrimas en algún momento. Durante su intervención, el ministro principal ha mostrado su rechazo a una moción de censura "diseñada" para cuestionar su "integridad". "He dedicado mi vida adulta a los servicios públicos y a Gales", ha dicho. "Incluso en medio de una campaña electoral, me duele profundamente cuando se cuestionan mis intenciones", ha manifestado Gething, deslizando así que la moción de censura pueda ser un instrumento del Partido Conservador para tratar de movilizar al electorado de cara a los comicios del próximo 4 de julio.

