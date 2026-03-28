Decenas de miles de personas se manifiestan en Londres contra la extrema derecha

Londres, 28 mar (EFE).- Decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en Londres en una marcha convocada para "frenar a la extrema derecha" y que discurrió en un ambiente festivo por algunas de las arterias más céntricas de la capital británica, en lo que resultó una de las mayores manifestaciones de los últimos años.

Los organizadores, agrupados en la llamada 'Together Alliance' dijeron que habían conseguido congregar a medio millón de personas. La policía metropolitana de Londres, por su parte, rebajó la cifra a la décima parte (50.000 personas, dijeron), pero admitió que era difícil hacer un cálculo preciso por la enorme dispersión de los manifestantes, que en algún momento llegaron a ocupar más de dos kilómetros desde la cabeza hasta la cola.

La marcha, que concitó en días previos apoyos de figuras de la música (Brian Eno, Paloma Faith), el cine (Steve Coogan) y numerosos artistas -además de decenas de asociaciones de todo tipo- atrajo a un público muy diverso donde no faltaban familias enteras con sus hijos y numerosos adultos mayores.

Fueron además fletados autobuses desde las principales ciudades de Inglaterra para sumarse a la marcha londinense, y era visible en las pancartas la presencia de grupos de todo el país.

Los carteles y las consignas eran un compendio de todas las causas de la izquierda: a favor de los refugiados, contra la guerra en Irán, para denunciar el genocidio en Gaza, por los derechos LGTB, en apoyo de la escuela pública y del sistema sanitario nacional y para pedir mayores impuestos para las grandes fortunas, entre otras cosas.

Pero lo que más dominaba entre el público eran banderas y kufiyas palestinas, ya que a la marcha se sumó otra propalestina que había partido de un lugar distinto y luego se fusionó con la principal.

Numerosos carteles y lemas iban dirigidos contra el partido populista Reform UK y su líder Nigel Farage, que aunque no se reconoce como ultraderechista, tiene un discurso contra la inmigración y contra la permisividad con el islam que lo asemeja mucho a otros movimientos similares en Europa o EEUU.

Un pequeño grupo de no más de treinta personas, con banderas de Israel y del Irán de la época del sha trataron de provocar en varios momentos a los manifestantes principales, tildándolos de 'terroristas', pero la policía estuvo muy atenta y los dispersó en cada ocasión en que parecía que iba a producirse un altercado físico, según pudo comprobar EFE.

La marcha tenía previsto terminar en la plaza de Trafalgar, que hoy había sido completamente vallada en todo su perímetro y con controles de acceso similares a los de los aeropuertos. Allí se iban a celebrar varios conciertos durante toda la tarde.

Si bien no existió ningún motivo preciso para convocar la manifestación, la cercanía de las elecciones municipales y regionales del 7 de mayo ha encendido todas las alarmas en la izquierda por el ascenso del partido Reform UK, que encabeza todos los sondeos de intención de voto.

Coincidencia o no, la marcha de Londres se produce el mismo día en que se ha convocado en Estados Unidos una serie de protestas contra Donald Trump, convocadas por grupos progresistas bajo el lema de 'No Kings' (Reyes no), que también se espera sean masivas. Javier Otazu