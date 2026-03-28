El Papa recomienda "momentos de silencio" a los jóvenes para "acallar el frenesí" de los mensajes, los reels y los chats

El recuerdo del primer santo milennial, Carlo Acutis, y el testimonio de la joven mártir Devota, han servido como ejemplo en el reciente encuentro entre el Papa León XIV y jóvenes y catecúmenos en la plaza de la Iglesia Santa Devota, en el Principado de Mónaco. Según reportó la agencia Europa Press, el Pontífice centró su mensaje en la importancia de que las nuevas generaciones encuentren espacio para el silencio y la escucha, como vía para hacer frente a la sobrecarga de mensajes, videos cortos y chats en la vida diaria.

De acuerdo con Europa Press, el Papa propuso a los participantes que recuperen instantes de recogimiento y calma para “acallar el frenesí” que provocan las interacciones digitales. Dirigiéndose a la audiencia, expresó que únicamente en estos espacios de tranquilidad profunda es posible “saborear la belleza de estar juntos de verdad y de manera concreta”. Subrayó que la presencia física y el intercambio sincero resultan esenciales para formar relaciones humanas sólidas, frente a la tendencia dominante de mantener conexiones superficiales condicionadas por la tecnología y el flujo constante de novedades en redes sociales.

En el contexto de un mundo marcado por la rapidez, los cambios constantes y una “necesidad casi compulsiva de novedades” tanto en modas como en relaciones interpersonales y en ideas, León XIV llamó la atención sobre cómo estos hábitos modernos pueden llenar a las personas de inquietud y vacío interior. A juicio del Papa, este malestar no se resuelve mediante objetos materiales, reconocimientos online representados en los ‘me gusta’ o pertenencias a grupos marcados por la artificialidad o incluso la violencia. Según consignó Europa Press, el Pontífice sostuvo que lo que realmente otorga solidez a la vida es el amor, que encuentra su raíz en el recogimiento, la gracia y la autenticidad de las relaciones personales.

Durante su intervención, el Papa señaló la necesidad de “despejar la puerta del corazón” de todo lo que contamina el interior para que el “aire sano y oxigenante de la gracia” renueve a las personas. En sus palabras, en este proceso de introspección, la inquietud se convierte en calma y el vacío se llena con sentido, sin necesidad de recurrir a vínculos pasajeros ni a la aceptación masiva y superficial propia del entorno digital.

El líder de la Iglesia también vinculó su mensaje con la memoria de los santos. Europa Press informó que durante su discurso, el Papa recordó que en la Iglesia de Santa Devota se ha incorporado recientemente la conmemoración de san Carlo Acutis, el primer santo de la generación milennial. León XIV destacó que tanto Devota como Carlo Acutis representan ejemplos de fidelidad y compromiso, animando a los jóvenes presentes a inspirarse en sus historias al afrontar los desafíos actuales que enfrenta la fe, convencido de que “nada puede empañar su belleza y su verdad”.

La jornada, tal como relató Europa Press, incluyó varias actividades en el Principado. A su llegada, León XIV fue recibido oficialmente por el Príncipe Alberto II de Mónaco y la Princesa Charlène. Cumplió con una visita de cortesía al Palacio del Príncipe, saludó desde el balcón a los ciudadanos que aguardaban en la plaza de Palacio y, posteriormente, tuvo un encuentro con la comunidad católica local en la catedral de la Inmaculada Concepción.

Tras el encuentro con jóvenes y catecúmenos en la plaza frente a la iglesia de Santa Devota, el Papa presidió la Santa Misa en el Estadio Louis II a las 15:30 horas, en la que participaron numerosos fieles. El programa oficial de la visita incluyó la despedida formal poco antes del regreso de León XIV a la Ciudad del Vaticano, previsto para las 17:45 horas, según detalló Europa Press.

El medio también resaltó el contexto simbólico de la plaza de la Iglesia Santa Devota, dedicada a una joven mártir venerada como patrona del país. Esta referencia buscó reforzar el llamado papal a priorizar relaciones personales genuinas y la búsqueda de sentido interior, en contraste con las dinámicas actuales vinculadas a la tecnología y la inmediatez. Con la inclusión de la memoria de san Carlo Acutis en el templo, el Papa León XIV reiteró el valor del testimonio juvenil en una época caracterizada por transformaciones rápidas y desafíos a la identidad personal y colectiva.

La visita dejó patente la intención del Papa de colocar en el centro de su mensaje a las nuevas generaciones, invitándolas a resistir la presión de la exposición continua en redes sociales e internet. Europa Press indicó que el Pontífice sostiene que cultivar “espacios de silencio y escucha” resulta fundamental para la madurez personal y el fortalecimiento de vínculos reales, capaces de dar solidez y sentido a la vida.