Sindicato de prensa denuncia intimidación policial contra periodista en Venezuela

Caracas, 28 mar (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este sábado que funcionarios policiales y de inteligencia intimidaron en la víspera a un periodista durante una cobertura de una protesta por la libertad de los presos políticos, en medio del proceso de amnistía.

En una publicación en X, la agrupación gremial indicó que, la noche del viernes, el periodista Jesús Gutiérrez transmitía en vivo una protesta de familiares de presos políticos en las afueras de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuando funcionarios de ese organismo y de la Policía Nacional Bolivariana pidieron información sobre el periodista.

"Los uniformados se acercaron al lugar y, sin interrumpir la transmisión, empezaron a preguntar, entre los presentes, los datos del periodista", dijo el sindicato, que destacó que Gutiérrez ha hecho seguimiento permanente de las protestas por la libertad de los presos políticos.

En este sentido, el SNTP rechazó "cualquier forma de intimidación" contra Gutiérrez y "contra todos los periodistas" en Venezuela.

El jueves, este sindicato denunció que 20 periodistas siguen con medidas cautelares y sin libertad plena, pese a haber presentado la solicitud de amnistía ante los tribunales, lo que considera un patrón de dilación y obstrucción del acceso a la justicia.

Esta denuncia surge una semana después de que representantes del Programa para la Convivencia y la Paz, creado en enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y periodistas y gremiales de la prensa instalaron mesas de trabajo para debatir sobre las garantías y protección del periodismo, un ejercicio marcado por la "censura y autocensura", "judicializaciones" y bloqueos de medios.

Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con 7,02 puntos de un total de 100 posibles.EFE