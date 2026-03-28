El Gobierno de Yemen condena el apoyo militar "temerario" de los hutíes a Irán

Saná, 28 de marzo (EFE) - El gobierno yemení reconocido internacionalmente condenó el sábado a los hutíes de Yemen, aliados de Irán, y consideró que su entrada a la guerra, después del lanzamiento anoche de misiles balísticos a Israel es un acto "temerario", pues podría desestabilizar aún más la región.

El Gobierno, respaldado por Arabia Saudí, acusó a Irán en un comunicado de usar las milicias aliadas para extender el conflicto más allá de sus fronteras, y afirmó que la participación de los hutíes refleja "un vínculo orgánico" con la agenda regional más amplia de la República Islámica.

Por ello rechazó cualquier acción militar llevada a cabo fuera de su autoridad e insistió en que las decisiones sobre la guerra y la paz recaen exclusivamente en las instituciones oficiales de Yemen.

El comunicado se produce horas después de que los hutíes anunciaran el lanzamiento de una andanada de misiles balísticos contra el sur de Israel, en lo que consideraron que es la primera fase de una intervención militar directa en apoyo a Teherán y grupos aliados en Oriente Medio.

La declaración por parte de los hutíes, que hasta ahora había limitado su respuesta a la guerra en Irán con amenazas, llega horas después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaran esta madrugada haber detectado un misil lanzado hacia su territorio desde Yemen.

El gobierno de Yemen advirtió que tales acciones podrían exponer al país a "graves riesgos", incluyendo amenazas a la soberanía, perturbaciones económicas y el empeoramiento de la situación humanitaria.

La renovada campaña militar hutí -quienes controlan gran parte del noroeste de Yemen, incluida la capital, Saná- conlleva el riesgo de agravar el ya volátil conflicto regional.

La posición geográfica del grupo a lo largo del Mar Rojo, especialmente cerca del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, le otorga la capacidad de perturbar uno de los corredores marítimos más importantes del mundo.

El gobierno también expresó hoy su preocupación por las implicaciones regionales más amplias, incluyendo interrupciones en las cadenas de suministro globales y el aumento de los precios de los alimentos y la energía.

Asimismo, instó a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre los hutíes y a adoptar una postura más firme contra lo que describió como repetidas violaciones de la soberanía yemení por parte de Irán.

Ataques anteriores contra buques que transitaban por la zona obligaron a las navieras a desviar sus rutas para evitar el sur de África, lo que subraya las implicaciones económicas globales de la escalada hutí.

Durante la guerra en Gaza, los hutíes lanzaron más de 1.800 ataques contra Israel en apoyo a Palestina, que incluyen misiles balísticos, de crucero, hipersónicos, drones y barcos, según las cifras proporcionadas por los insurgentes yemeníes.

La mayoría de estos ataques son interceptados por Israel sin causar víctimas ni daños.

Yemen ya enfrenta una de las peores crisis humanitarias del mundo tras años de guerra que comenzaron cuando los hutíes tomaron Saná a finales de 2014, lo que provocó una intervención militar liderada por Arabia Saudí. EFE