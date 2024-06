Gantz asegura que Israel resolverá la situación en la frontera norte "con un acuerdo o una escalada"

El ministro del gabinete de guerra de Israel Benny Gantz ha asegurado este martes que el Gobierno israelí resolverá la situación en la frontera norte, limítrofe con Líbano mediante un "acuerdo" con las autoridades del país vecino, o a través de "una escalada" en los ataques. "He estado involucrado durante meses en una lucha, con el primer ministro (Benjamin Netanyahu) y con todos, para que el 1 de septiembre hayamos acabado aquí y podamos abordar nuevos temas", ha manifestado Gantz durante una visita por el norte de Israel, según se desprende de un comunicado recogido por 'The Times of Israel'. Así, Gantz ha insistido en que las autoridades israelíes deben garantizar que después de verano la situación en la frontera norte quede resuelta. "No podemos perder más tiempo", ha dicho Gantz, quien no forma parte del Ejecutivo pero a quien Netanyahu incluyó en el gabinete de guerra tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del pasado 7 de octubre. En este sentido, Gantz ha reprochado a Netanyahu que no le haya acompañado en su viaje al norte de Israel, pues solo quien "huele el carbón del fuego, quien escucha los llantos de los residentes y quien habla con los líderes locales" está capacitado para "liderar" el país. Gran parte de los residentes de la frontera norte de Israel con Líbano tuvieron que abandonar sus hogares por el intercambio de ataques entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií libanés Hezbolá. En las últimas horas se han registrado incendios en la zona causados por los proyectiles y drones de Hezbolá.

Compartir nota: Guardar Nuevo