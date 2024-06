Cerúndolo se cita con Djokovic, Etcheverry cae ante Ruud

París, 1 jun (EFE).- Francisco Cerúndolo jugará los octavos de final de Roland Garros contra el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo y defensor del título, mientras que Tomás Martín Etcheverry acabó su participación en tercera ronda derrotado por el noruego Casper Ruud, séptimo favorito.

Mientras el bonaerense igualó su participación del año pasado tras derrotar al estadounidense Tommy Paul, décimo cuarto cabeza de serie, 3-6, 6-3, 6-3 y 6-2, el de La Plata lo hizo dos escalones por debajo de los cuartos que tocó en 2023, tras caer contra el finalista de las dos últimas ediciones por 6-4, 1-6, 6-2 y 6-2.

La presencia argentina en el cuadro individual está ahora pendiente de la gesta de Cerúndolo, cuya trayectoria se cruzará este lunes con un Djokovic en progresión ascendente, camino de su vigésimo quinto Grand Slam.

Nunca antes ha jugado el de Buenos Aires contra el número 1 del mundo y la experiencia le llegará en un momento especial, cuando el serbio de 37 años parece dar algún signo de agotamiento.

Sin títulos en toda la temporada, tiene su vista puesta en los grandes. Falló en Australia y ahora tratará de sumar un nuevo "major" en París para superar a la australiana Margaret Court y quedarse en solitario en la cúspide del tenis.

"Creo que es un lindo desafío, un premio para mí, porque no he jugado nunca contra él y no sé si tendré ocasión de afrontarlo otra vez en el futuro. Lo afrontaré con la mejor ilusión, porque le tengo fe, quiero sentir lo que es jugar contra el mejor", dijo el argentino.

En París, donde llegó tras haber alcanzado los cuartos de final en Madrid, dejando fuera a tenistas de la talla del alemán Alexander Zverev, Cerúndolo recuperó las buenas sensaciones que perdió en Roma o, más recientemente, en Lyon.

La tierra batida de la capital francesa le ha devuelto el dinamismo en su juego, lo que le permitió superar a un rival de la talla de Paul, que le ganó el primer set.

Pero el argentino reaccionó bien, impuso su ritmo al duelo, con más batalla desde el fondo de la pista y acabó por desajustar el tenis de su rival.

No tuvo la misma suerte Etcheverry, que venía con expectativas elevadas tras los cuartos que alcanzó el año pasado y después de haber jugado hace una semana la final de Lyon.

Contra el noruego Ruud, un tenista metódico, muy sólido sobre la tierra batida, el de La Plata trató de tener un juego dinámico y ofensivo, lo que le sirvió para pelear la primera manga y apuntarse con brillantez la segunda.

Pero no bajó el pistón del escandinavo, que se mantuvo firme desde el fondo de la pista a medida que el juego del argentino iba perdiendo consistencia.

Ruud, que no pierde un partido en París antes de la final desde 2021, acabó por levantar los brazos tras dos horas y 46 minutos de tenis disputado de madrugada en la capital francesa.

Empezaron once argentinos en los cuadros individuales de Roland Garros y ya solo queda uno en octavos de final. Cerúndolo está llamado a la gesta contra Djokovic para mantener viva la llama albiceleste en París. EFE

