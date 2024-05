Colate Vallejo-Nágera estalla al ser preguntado por Paulina Rubio

A caballo entre Miami, donde reside con su hijo Nicolás, y España -donde está demostrando sus dotes como bailarín en el programa de TVE 'Baila como puedas'- Colate Vallejo-Nágera no se ha querido perder la fiesta que ha organizado MÓ de Multiópticas para presentar sus nuevas propuestas. Desmarcándose de Paulina Rubio, sobre la que no quiere que le volvamos a preguntar, el empresario nos ha dejado sin palabras con su divertida respuesta a si se vería teniendo una relación con Isabel Preysler -imagen de la nueva campaña de la firma de gafas- ahora que ambos están solteros tras su reciente ruptura con María Clara Mejía. "Creo que a nivel imagen femenina en España no hay nadie más importante que Isabel Preysler, ¿no? Es la otra reina de España. Es la familia real, es la otra familia real de España, los Iglesias Preysler, y creo que es la número uno" asegura, confesando que aunque la madre de Tamara Falcó le parece una mujer "espectacular" no se vería 'tirándole los trastos' porque "me llevo muy bien con sus hijos y no creo que fuera buena idea". "Aunque nunca se sabe, guapa es súper guapa" ha añadido con picardía. Sin embargo, parece que nos vamos a quedar con las ganas de verles juntos, ya que aunque presume de estar soltero, Colate llegaba a la fiesta acompañado por una atractiva mujer con la que ha dejado entrever que podría mantener una relación sentimental: "Es alguien especial en mi vida, que ha coincidido que estábamos aquí en Madrid, me está acompañando y... nos conocemos mucho ya hace mucho, pero no te puedo afirmar nada porque es algo que está poco a poco floreciendo" ha revelado. Haciendo balance, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera reconoce que "he vivido mi vida dedicada al amor y dentro del amor pues tienes el amor del bueno y el amor del sufrimiento, pero siempre en sus distintas versiones pues siempre he estado dedicado al amor básicamente". "Y no me he sentido maltratado sino todo lo contrario. De eso estoy muy agradecido. Otra cosa son las consecuencias, eso es otra cosa" afirma. Un momento en el que ha sido inevitable preguntarle por Paulina Rubio, de la que se ha desmarcado completamente: "Me molesta que me pregunten por eso. Creo que es un tema ya... pues un poco pasado y... no sé, hace... ¿Cuánto hace? Hace catorce años que me he separado y no he vuelto a hablar con ella, ni he vuelto a aparecer en ningún lado con ella, entonces es un poco reiterante y, aunque no lo creas, creo que en mi vida hay muchas cosas muy interesantes, trabajos interesantes y muchas otras cosas mucho más... pues eso. más interesantes que hablar de eso" ha estallado.