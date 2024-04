Rafa Nadal se entrena en Barcelona ante un posible regreso

El tenista español Rafa Nadal realizó este miércoles una toma de contacto y práctica en la pista que lleva su nombre en el Real Club de Tenis Barcelona, sede del Trofeo Conde de Godó que se disputa la próxima semana, con la esperanza de que pueda ser su regreso. El campeón de 22 'grandes' sigue su recuperación física en busca de volver a las pistas en un 2024 que no está saliendo como desearía. El de Manacor volvió en Brisbane tras un 2023 en blanco, sufrió una lesión muscular y desde entonces, enero, no ha jugado más, quitando la exhibición en Las Vegas contra Carlos Alcaraz. Nadal tuvo que renunciar a Doha e Indian Wells, pensando en la importante gira europea sobre tierra, donde ha cimentado su exitosa carrera. Sin embargo, la pasada semana se dio también de baja en el Masters 1.000 de Montecarlo, torneo del que es 11 veces campeón. "Simplemente, mi cuerpo no me deja", comunicó el balear. Una semana después, Nadal vuelve a intentar su regreso, como prueba su viaje a Barcelona y su 'manos a la obra' nada más aterrizar. El 12 veces campeón en la Ciudad Condal se entrenó en la Pista Rafa Nadal en busca de las sensaciones y las condiciones óptimas para volver a jugar, en un torneo además que le favorece. No así Madrid, por su altura, aunque el calendario del balear sin duda está condicionado a unas molestias musculares que, recientemente, confesó que le lastran en el movimiento del saque. De encontrarse apto, Nadal tendrá que decidir si apuesta por el Mutua Madrid Open y/o por el Masters 1.000 de Roma, con el claro objetivo de Roland Garros, 'grande' francés que ha ganado 14 veces.