Pedro Aguado, emocionado, recibe la visita de su hija y su hermana en 'Supervivientes'

Su noche empezaba descubriendo que sigue nominado esta semana, algo que se tomaba con filosofía y reconocía que no contaba con ser salvado tan pronto ya que es más de "dar emoción". Lo que desconocía es que, durante la noche, podría reencontrarse con dos personas muy importantes para él, que le darían la energía que necesita para seguir adelante en el concurso. Su hija pequeña y su hermana le esperaban dentro de dos baúles individuales en la playa. El concursante se dirigía a la playa mientras hablaba con Carlos Sobera. Confesaba al presentador estar "expectante, asustado, sorprendido, no sé, un poco de todo" porque no sabía qué esperar de esta sorpresa. Comentaba que lo que necesitaría para sentirse más libre y cómodo en el concurso era más comida, y, al abrir la pequeña caja que tenía delante, se encontraba un pergamino que le agradecía su esfuerzo y compromiso con el programa, por lo que había ganado un regalo. Pedro Aguado abría el primer baúl y su hermana salía de dentro como un resorte, abrazándole con todas sus fuerzas. El que fuera deportista de waterpolo reconocía cómo su hermana llevaba puesto uno de sus gorros, recordándole esa etapa de esplendor de su vida y lo fuerte que puede llegar a ser. Su hermana aprovechaba para darle ánimos: "Te amamos, lo estás haciendo súper bien". Al volver a conectar con el concursante, Carlos Sobera le pedía que abriera el otro baúl, de donde salía su hija. Sin esconderse, Pedro Aguado le confesaba a su hija "¡Estoy pasando fatal! ¡Estoy pasando fatal!". Abrazando a su padre, ella le recordaba que lo está haciendo muy bien y que toda la familia está orgullosa de su concurso. "Porque tú puedes, papi. Es mi referente de vida" declaraba a su padre. Después de esta visita que tanto bien le hacía, Pedro aclaraba que "voy a borrar ya de mi boca el me quiero ir y voy a aguantar hasta que la audiencia quiera, hasta el final". Sin duda alguna, esta noche ha sido muy especial para él y podrá recordarla durante las próximas semanas para ser fuerte ante los retos a los que se enfrenta en el concurso.