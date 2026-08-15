León XIV pide revisar los cánones estéticos hedonistas y consumistas que el mundo impone

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Ciudad del Vaticano, 15 ago (EFE).- El papa León XIV invitó hoy, con motivo de la festividad de la Asunción de la Virgen María, a revisar muchos de los cánones estéticos, principalmente de tipo hedonista y consumista, que el mundo impone en la actualidad.

Según expresó en la homilía de la misa que ofició en Castelgandolfo, estas presiones estéticas "corren el riesgo de aprisionarnos en condicionamientos pesados, haciéndonos desperdiciar energías valiosas en lo que no es realmente importante ni dura para siempre".

"La glorificación de María en alma y cuerpo nos enseña que nuestra verdadera belleza no consiste en ocultar los signos del tiempo que pasa, sino en mostrar también en nuestra carne los signos del amor que no tiene fin", manifestó León XIV.

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Proclamó que "el amor es el ornamento más hermoso del hombre: el amor que transfigura, transforma, ennoblece y lleva a lo alto; que nos hace ligeros, libres, cercanos a Dios, incluso a través de los altibajos de la vida".

El papa destacó que "en la experiencia común, se pueden encontrar personas con el rostro marcado por los años y los sufrimientos, pero capaces de irradiar serenidad, benevolencia y paz a su alrededor; como se pueden observar otras, quizás exteriormente atractivas, pero duras y frías en su interior".

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Para descubrir de verdad la "belleza divina que nos rodea y para la que hemos sido creados, así como difundirla a nuestro alrededor, debemos aprender a leerla tanto en el rostro tierno de un niño como en las arrugas de un anciano, en la vivacidad de un joven como en la compostura de un adulto, en los adornos de la fiesta como en la vestimenta y en las herramientas de trabajo", exhortó el pontífice.

León XIV ha presidido este sábado la celebración de la solemnidad de La Asunción en la parroquia pontificia de San Tommaso de Villanova, en Castelgandolfo donde hoy y mañana dirigirá también el rezo del Ángelus. EFE