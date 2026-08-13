La madre de Lamine Yamal confirma que el futbolista está completamente enamorado de Inés García

13/08/2026 Sheila Ebana caminando por la calle junto a su familia. Lamine Yamal no solo atraviesa uno de los momentos más brillantes de su carrera deportiva, sino también una etapa especialmente feliz en el terreno sentimental. Convertido en la gran estrella del FC Barcelona y de la selección española, el joven futbolista ha acaparado titulares durante las últimas semanas por su relación con la influencer Inés García, una historia de amor que ha despertado un enorme interés mediático desde que ambos hicieron pública su relación hace unos meses. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Lamine Yamal no solo atraviesa uno de los momentos más brillantes de su carrera deportiva, sino también una etapa especialmente feliz en el terreno sentimental. Convertido en la gran estrella del FC Barcelona y de la selección española, el joven futbolista ha acaparado titulares durante las últimas semanas por su relación con la influencer Inés García, una historia de amor que ha despertado un enorme interés mediático desde que ambos hicieron pública su relación hace unos meses.

Tras las imágenes de la pareja compartiendo vacaciones y reapareciendo junta después del Mundial, las dudas sobre la solidez de su romance parecen haber quedado completamente despejadas. Y ahora ha sido la propia madre del jugador, Sheila Ebana, quien ha confirmado públicamente el gran momento que vive su hijo junto a Inés.

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Preguntada por si Lamine está realmente enamorado de su novia, Sheila respondió con un contundente "sí", dejando claro que la relación atraviesa una etapa muy especial. La madre del futbolista, que se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del entorno familiar del jugador durante el último año, evitó sin embargo pronunciarse sobre otra de las declaraciones que más comentarios ha generado en redes sociales.

Yamal aseguró recientemente que se raparía una ceja si alguien encontraba a una chica más guapa que su novia, una frase que rápidamente se hizo viral y que muchos interpretaron como una nueva muestra de lo enamorado que está. Preguntada por esas palabras, Sheila prefirió esquivar el asunto y no entrar a valorar la promesa de su hijo.

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La madre del internacional español también quiso compartir la alegría que vive la familia tras el éxito reciente de la selección española, asegurando que todos están muy felices por el triunfo del combinado nacional. Durante su aparición, estaba acompañada por su pareja y por su hijo pequeño, Keyne, el hermano menor de Lamine, que también se ha convertido en una de las figuras más queridas por los seguidores del futbolista.

Eso sí, Sheila evitó responder a las preguntas relacionadas con la reciente suplantación de identidad de la que ha sido víctima. Hace apenas unas semanas denunció públicamente que se estaban realizando contactos desde una dirección de correo electrónico que no le pertenece, un episodio que también afectó a Inés García, quien tuvo que aclarar que varias cuentas que difundían información en su nombre eran completamente falsas.

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Mientras tanto, Lamine Yamal continúa disfrutando de un verano en el que los éxitos deportivos se mezclan con un momento sentimental especialmente dulce. La confirmación de su madre no hace más que reforzar la imagen de una pareja que, por ahora, parece estar viviendo una de sus etapas más felices.