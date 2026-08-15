Un incendio forestal en el este de Bélgica quema más de 800 hectáreas

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Bruselas, 15 ago (EFE).- Un incendio forestal declarado este viernes en la provincia de Lieja (centro-este de Bélgica) ha afectado ya a cerca de 850 hectáreas, lo que provocó el despliegue de medios del Ejército del país para colaborar con las tareas de extinción.

El fuego se encuentra activo en el parque natural de Hautes Fagnes, en la región francófona de Valonia, una meseta montañosa donde se encuentra el punto más alto del país centroeuropeo, el Signal de Botrange, de casi 700 metros de altitud.

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Bomberos de varia zonas del país junto a un equipo procedente de la vecina Alemania están trabajando en la zona, con el objetivo de controlar el fuego que se vio favorecido por el calor, el tiempo seco y los vientos cambiantes en una zona habitualmente húmeda, según confirmó este sábado el gobernador de la zona, Hervé Jamar, a la agencia de noticias Belga.

Los medios aéreos se incorporaron a las labores de control de las llamas esta mañana, mientras que tres vehículos Panther del Ejército de Bélgica, con capacidad para unos 10.500 litros de agua, se unirán durante el día, anunció el ministro de Defensa belga, Theo Francken.

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También se ha movilizado a numerosos agricultores que abastecen agua procedente de presas a una piscina en la que los helicópteros dedicados a la extinción recargan.

Se ha restringido el tráfico en dos carreteras, la N68 y la N672, vecinas a la zona afectada. EFE