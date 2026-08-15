María Pérez y Paul McGrath, campeones de Europa de medio maratón de marcha

Guardar

Los marchadores españoles María Pérez y Paul McGrath se han proclamado este sábado campeones continentales de medio maratón de marcha en el Campeonato de Europa de atletismo al aire libre, que se está disputando en Birmingham (Reino Unido), en una jornada en la que la granadina ha batido además el récord del mundo.

Pérez, doble medallista olímpica y cuádruple campeona del mundo, marchó durante gran parte de la prueba junto a su compañero Miguel Ángel López y paró finalmente el crono en 1:30:06, nueva plusmarca mundial, para colgarse su segunda medalla de oro continental tras la conseguida en 2018 en Berlín en 20 kilómetros marcha.

PUBLICIDAD

El podio de la prueba femenina lo completaron la italiana Alexandrina Mihai (1:31:04) y la ucraniana Lyudmila Olyanovska (1:31:07), mientras que la francesa Pauline Stey (1:31:12) y la italiana Antonella Palmisano (1:32:10) completaron el 'Top 5'.

Mientras, McGrath cruzó la meta en 1:23:23 para imponerse por 13 y 26 segundos a los italianos Francesco Fortunato (1:23:36) y Andrea Cosi (1:23:49), que se colgaron la plata y el bronce.