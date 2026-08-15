Detenido por usar la tarjeta bancaria de un familiar para sacar dinero en tres cajeros automáticos

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La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación 'Tarloch', a un hombre de 36 años como presunto autor de un delito de estafa al supuestamente utilizar la tarjeta bancaria de un familiar hasta en tres cajeros automáticos.

Según ha detallado la Guardia Civil en un comunicado, la investigación se inició a mediados del pasado mes de julio después de que un vecino de una localidad del cinturón granadino denunciara que había extraviado su cartera, en cuyo interior llevaba diversa documentación, así como una tarjeta bancaria, y que había detectado que dicha tarjeta se había utilizado para retirar dinero hasta en tres cajeros automáticos distintos.

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Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil inició una investigación para tratar de identificar a la persona que había realizado las retiradas de dinero y los agentes analizaron las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de los distintos cajeros en los que se habían efectuado las extracciones, así como las de otras cámaras ubicadas en diferentes puntos de la localidad.

El estudio de las grabaciones permitió a los investigadores obtener una imagen clara del presunto autor, que resultó ser una persona conocida por los guardias civiles por haber sido detenida anteriormente por otros hechos delictivos.

La investigación permitió además esclarecer cómo había tenido acceso a la tarjeta bancaria. La víctima no había extraviado realmente la cartera como inicialmente creía, sino que el presunto autor, que resultó ser un familiar suyo, había tenido acceso a ella y se había apoderado de la misma. Además, conocía el número PIN de la tarjeta, circunstancia que le permitió realizar las distintas extracciones de dinero.

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Una vez identificado y reunidos los indicios suficientes sobre su presunta participación en los hechos, la Guardia Civil ha detenido a este hombre como presunto autor de un delito de estafa y lo ha puesto a disposición judicial.