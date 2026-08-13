Un sismo de 5,7 grados sacude El Salvador sin dejar víctimas ni daños

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San Salvador, 12 ago (EFE).- Un sismo de magnitud 5,7 con epicentro en las aguas del Pacífico sacudió este miércoles a El Salvador, sin que las autoridades hayan reportado de momento víctimas o daños materiales.

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el temblor se registró a las 18:30 hora local (01:30 GMT del jueves) frente a la costa de Usulután, 55 kilómetros al sur de Playa El Espino, con una profundidad de 51 kilómetros.

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"No existe amenaza de tsunami para El Salvador", indicó el MARN en X, al tiempo que detalló que el temblor se sintió en prácticamente todo el territorio salvadoreño.

Por su parte, Protección Civil sostuvo que su Centro de Operaciones de Emergencias "está activo para coordinar cualquier incidente en todo el territorio".

La mayoría de los sismos que se producen en El Salvador habitualmente tienen su origen en aguas del océano Pacífico y a mucha mayor profundidad.

La última vez que El Salvador sufrió graves daños y pérdidas humanas por un terremoto fue en 2001, cuando se produjeron dos sismos de 7,7 y 6,6, dejando alrededor de 1.200 muertos y más de 8.000 heridos. EFE