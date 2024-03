Investigan la muerte de un político musulmán en una prisión de India

Un tribunal del estado indio de Uttar Pradesh ha ordenado investigar la muerte del político musulmán y antiguo mafioso Mujtar Ansari, fallecido el pasado jueves tras ser trasladado inconsciente desde prisión al Hospital Universitario Rani Durgavati. El director general de Prisiones, S.N. Sabat, ha confirmado la apertura de la investigación en declaraciones a la agencia de noticias india PTI. Un hermano de Ansari, Afzal, quien es diputado provincial, había denunciado el pasado martes que Mujtar estaba siendo envenenado lentamente en prisión. "Mujtar me dijo que le habían dado una sustancia venenosa con la comida en la cárcel y es la segunda vez ya", dijo, según recoge el diario 'Business Standard'. Afzal aseguró que hace unos 40 días le dieron el veneno por primera vez. Ansari ya estuvo hospitalizado el martes tras quejarse de un dolor abdominal. Finalmente Ansari fue declarado muerto el 28 de marzo por un paro cardiaco, según la versión oficial, mientras que la oposición ha denunciado ya la falta de medidas para evitar muertes como esta. "Un gobierno que no puede proteger la vida no tiene derecho a seguir en el poder", ha declarado el líder del Partido Samajwadi, Ajilesh Yadav. Esta muerte se produce casi un año después de que otro político musulmán fuera asesinado en un incidente retransmitido en directo por la televisión india.