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El Instituto de Medicina Legal de Ceuta recibe los cuerpos de 80 fallecidos durante la crisis migratoria

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El Instituto de Medicina Legal (IML) de Ceuta ha recibido los cuerpos de 80 personas fallecidas en el mar cuando intentaban cruzar la frontera hacia Ceuta.

El Centro de Integración de Datos (CID) ha informado de que los médicos forenses han realizado un total de 79 autopsias, ya que el levantamiento del cadáver del último de los cuerpos aparecidos se ha realizado a última hora de este miércoles.

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La Delegación del Gobierno en Ceuta elevó el martes a 75 las personas migrantes que han muerto al intentar cruzar a Ceuta desde Marruecos. No obstante, el servicio marítimo de la Guardia Civil no ha cesado en la labor de búsqueda de todas las víctimas.

A su vez, el CID ha indicado que los levantamientos de dos de los cuerpos que ha recibido el Instituto de Medicina Legal se realizaron los días 29 y 30 de julio, poco antes de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

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DOS PERSONAS IDENTIFICADAS

Por otro lado, los médicos forenses y el servicio de Criminalística de la Guardia Civil también han recogido muestras biológicas y huellas dactilares de todos los cuerpos encontrados en el mar.

Una vez realizada la autopsia, el servicio de Criminalística de la Guardia Civil envía las huellas dactilares digitalizadas para su identificación. También se recogen muestras biológicas para poder cotejarlas con familiares.

De los cuerpos hallados, hay dos personas identificadas a través de huellas dactilares, puesto que estaban registrados en España. Asimismo, están a la espera de identificación por métodos biológicos --cotejo directo entre ADN de familiares-- otros seis fallecidos.

En cualquier caso, el Juzgado tiene que avalar la identidad de dichas personas, hayan sido identificadas por huellas dactilares o por métodos biológicos. Para poder identificar al resto, tendrán que enviarse los datos de las huellas dactilares a Marruecos para su posible reconocimiento.

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