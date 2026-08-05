La eliminación de Zverev y el abandono de Auger-Aliassime deja a Canadá sin ningún 'Top 5'

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Washington, 5 ago (EFE).- El Masters 1.000 de Canadá se quedó este miércoles sin ningún jugador del 'Top 5' en la clasificación mundial de la ATP después de la eliminación en segunda ronda del alemán Alexander Zverev y el abandono del canadiense Félix Auger-Aliassime.

La salida a las primeras de cambio de Zverev y Auger-Aliassime se suman a las bajas del italiano Jannik Sinner, del español Carlos Alcaraz y del serbio Novak Djokovic.

Zverev, número dos del mundo, primer cabeza de serie en Montreal y máximo favorito al título, cayó derrotado en su estreno ante el neerlandés Tallon Griekspoor (n.69) por 6(3)-7, 6-2 y 6-4 en 2 horas y 34 minutos.

Por su lado, Auger-Aliassime, número cuatro del mundo y segundo cabeza de serie, abandonó antes de su debut por una lesión en la espalda.

Los jugadores que quedan con vida con mejor posición en el ranking son el ruso Daniil Medvedev (n.6), que aún tiene que disputar su partido de segunda ronda, y el australiano Alex de Miñaur (n.7), clasificado ya a la tercera ronda.

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La segunda ronda en Canadá también se cobró como víctimas a otros dos jugadores del 'Top 10' como el estadounidense Taylor Fritz (n.8) y el italiano Flavio Cobolli (n.9). EFE