DeSantis rechaza la teoría conspiracionista de Trump sobre fraude electoral en 2020: "No tiene fundamento"

El gobernador de Florida y candidato a las primarias republicanas, Ron DeSantis, se ha desmarcado de la teoría conspiranoica del expresidente de Estados Unidos Donald Trump sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2020. "Lo he dicho muchas veces, la elección es lo que es. Todas esas teorías que se expusieron no resultaron ser ciertas (...) Creo que esas teorías demostraron no tener fundamento", ha manifestado el candidato republicano a los medios de comunicación. DeSantis, uno de los principales aspirantes junto a Trump a liderar a los republicanos en las elecciones de 2024, se ha mostrado crítico en "la forma en que se condujeron" los comicios de 2020, pero ha incidido en que no por eso se puede hablar de fraude. "No fueron unas elecciones que se llevaron a cabo como creo que queremos, pero esto es diferente a decir como que 'Maduro robó votos' o algo así", ha manifestado DeSantis, incluyendo así en la ecuación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Estas declaraciones del gobernador de Florida se producen en un contexto marcado por las acusaciones de delitos penales que la Justicia estadounidense imputa al expresidente Trump por sus supuestos esfuerzos para invalidar el resultado de las elecciones. Tras verse superado por Joe Biden en su intento por lograr la reelección, Trump alentó un discurso de fraude electoral durante semanas que, finalmente, derivó en el asalto al Capitolio el 6 de enero por parte de una turba de acólitos. Ahora Trump ha presentado de nuevo su candidatura para las primarias del Partido Republicano, donde deberá enfrentarse a otras figuras conservadoras del país como el propio DeSantis o quien fuera vicepresidente durante su estancia en la Casa Blanca, Mike Pence. A pesar de poder no estar de acuerdo con las teorías del exmandatario sobre el presunto fraude electoral, la mayoría de los republicanos han coincidido en criticar a la Administración Biden pues consideran que el juicio a Trump está políticamente motivado.