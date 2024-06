Rodrygo recordó su pelea con Messi y De Paul en el último Argentina-Brasil, pero sorprendió con un pedido que le hizo Real Madrid sobre el tema

El fuerte cruce entre Messi y Rodrygo

La histórica victoria de la Argentina ante Brasil en el Estadio Maracaná en noviembre del año pasado por las Eliminatorias Sudamericanas estuvo marcada por un tenso marco que involucró una serie de incidentes por la brutal represión de la Policía a los simpatizantes argentinos en las tribunas. Frente a esto, los campeones del mundo se retiraron al vestuario como medida de protesta y protagonizaron una pelea con el joven Rodrygo, estrella del Scratch.

El futbolista del Real Madrid se cruzó con Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Con el paso de las horas, se conocieron algunos pormenores de la charla, y ahora llegó el momento de escucharlo al habilidoso extremo, quien fue consultado por este contrapunto en el medio Placar TV: “Pienso que todo el mundo vio lo que pasó: ellos estaban queriendo irse de la cancha. Ya saben cómo es contra Argentina, durante el partido se iba a dar alguna pelea y terminamos peleándonos”.

A continuación, brindó más precisiones, pero evitó profundizar en el episodio por un motivo: “Nos insultamos unos a otros. No puedo entrar mucho en detalles de lo que hablé porque Real Madrid me pidió no entrar mucho en ese asunto”.

Además, Rodrygo fue interrogado sobre si consideraba como una revancha la posibilidad de volverse a cruzar en la Copa América, donde se pueden medir únicamente en una hipotética final: “No lo creo. Pienso que el sentimiento de revancha es malo porque uno entra al partido con bronca. Uno se puede desconcentrar y hacer cosas que no están en los planes. Tenemos que continuar haciendo nuestro trabajo y evolucionando”.

Meses atrás, un seguimiento de las cámaras de TyC Sports había otorgado mayor exactitud sobre el diálogo del atacante con Messi y De Paul. La secuencia comenzó con el 10 de Brasil diciéndole “cagón” al capitán argentino, quien lo agarró del cuello y le espetó: “Sos un nene, tenés que cuidar tu boca. ¿Quiénes son los cagones?”.

La pelea entre Lionel Messi, Rodrygo y Rodrigo De Paul (CARL DE SOUZA / AFP)

Ya en el encuentro, la discusión siguió. “Eres un pesado porque solo quieres hablar. No, Leo, no”, exclamó Rodrygo. A continuación, el mejor jugador del mundo volvió a retrucarle, mientras De Paul recibía atención médica: “Cuidá tu boca, pibe”. “Somos campeones del mundo, ¿cagones de qué? Te lo estoy preguntando, dale, dale. Yo acá di la vuelta”, lo apuró Leo.

Por otro lado, el brasileño de 23 años sorprendió al realizar un análisis sobre cómo llega la Verdeamarela a la Copa América en comparación al ganador del último Mundial 2022: “Estamos detrás de la Argentina, ellos son los campeones del mundo, los campeones de la Copa América también, así que creo que estamos detrás de ellos todavía”.

En el plano local, tuvo palabras elogiosas para Neymar, quien se perderá la competición por una grave lesión: “Contamos con él, está claro. Sabemos que un lugar en la Selección será suyo para el Mundial 2026. Intentamos adaptarnos para crear un equipo fuerte para ayudarlo cada vez más. El equipo no solo juega para él, pero será la cereza en el pastel. Va a volver muy bien, está en la fase final de la recuperación y lo estamos esperando”.

Tras la confirmación de Dorival Júnior como seleccionador, Rodrygo se refirió a la chance truncada de tener a Carlo Ancelotti, su DT en Real Madrid, como conductor en Brasil y sorprendió al revelar una broma interna en el Merengue: “A veces, bromeaba porque estaban saliendo muchas noticias... Él decía: ‘En 2026 vamos a ganar la Copa juntos’. Realmente pensé que lo haría para la selección, pero creo que su objetivo principal era quedarse en el Real Madrid”.

“Se estaba poniendo un poco enojado con la prensa porque solo le preguntaban por eso y él dijo que no respondería más sobre eso”, concluyó.

Brasil debutará el lunes 24 de junio ante Costa Rica por la primera fecha del Grupo D en la Copa América. El viernes 28 se medirá a Paraguay y el martes 2 de julio cerrará la zona contra Colombia. Todos los duelos comenzarán a las 22 (hora argentina).