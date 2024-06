Meta detiene el entrenamiento de su IA con datos de Facebook e Instagram de los usuarios

La prohibición solo es en Europa. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Meta anunció que suspenderá temporalmente su proyecto de entrenamiento de inteligencia artificial en Europa. Esta decisión se produce luego de que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) solicitara información en respuesta a múltiples quejas presentadas por el grupo activista Centro Europeo de Derechos Digitales (NOYB).

Esto significa que Meta ya no va a adelantar su proyecto de alimentar su inteligencia artificial con la información pública de los usuarios en Instagram y Facebook.

El comunicado publicado por la página de Meta y firmado por Steffan Fratta, director de compromiso global de Meta dice:

“Estamos decepcionados por la solicitud de la Comisión Irlandesa de Protección de Datos (DPC), nuestro principal regulador, en nombre de las DPA europeas, de retrasar la capacitación de nuestros modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) utilizando contenido público compartido por adultos en Facebook e Instagram, particularmente ya que incorporamos feedback regulatorio y las DPA europeas están informadas desde marzo”.

El entrenamiento iba a utilizar información de Facebook e Instagram. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La empresa argumenta que la solicitud de los reguladores irlandeses representa un retroceso para Europa en términos de innovación y competencia en el campo de la inteligencia artificial.

Aseguran que ya habían integrado recomendaciones regulatorias en el desarrollo de Meta AI, y que las autoridades de protección de datos de la Unión Europea fueron informadas al respecto desde marzo.

A pesar de esto, la compañía responsable de Instagram, Facebook y WhatsApp se compromete a continuar trabajando para mejorar el acceso de los usuarios de la región a la IA.

“Este es un paso atrás para la innovación europea, la competencia en el desarrollo de la IA y mayores retrasos para llevar los beneficios de la IA a los ciudadanos de Europa”, señalo Meta.

Meta señaló que su inteligencia artificial solo tomaría información pública. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

NOYB se ha mostrado contento con la pausa en el lanzamiento de Meta AI en Europa. Sin embargo, el grupo liderado por Max Schrems ha subrayado que aún hay aspectos pendientes por abordar.

“El comunicado de prensa de Meta se parece un poco a un ‘castigo colectivo’. Si algún europeo insiste en sus derechos, todo el continente no recibirá nuestros nuevos y brillantes productos. Sin embargo, Meta tiene todas las opciones para implementar una IA basada en consentimiento válido, simplemente decide no hacerlo”, señaló Schrems en un comunicado.

Qué quejas recibió Meta tras anunciar su proyecto con IA

La organización no gubernamental austríaca expresó su preocupación por la intención pasada de Meta de utilizar datos de usuarios, tanto públicos como no públicos, recolectados desde 2007 para desarrollar una tecnología de inteligencia artificial cuyas características aún no habían sido claramente definidas.

Además, señalaron que la compañía no había especificado de qué terceros planeaba obtener dicha información.

La información iba a ser tomada de Instagram y Facebook. REUTERS/Francis Mascarenhas/Foto de archivo

Según informó The Wall Street Journal en su momento, un portavoz de Meta afirmó que “la empresa confiaba en que su enfoque cumplía con las leyes de privacidad” y era consistente con la dirección que otras empresas tecnológicas estaban adoptando para desarrollar aplicaciones con inteligencia artificial en Europa.

Cómo era el proyecto de Meta con inteligencia artificial

Meta, la empresa responsable de redes sociales como Facebook e Instagram, anunció en un comunicado que a partir del 26 de junio de 2024 utilizaría los datos de sus usuarios para entrenar a su inteligencia artificial generativa.

Esta medida implicaba que el contenido compartido en sus plataformas, como publicaciones y fotos con descripciones, sería empleado para entrenar sus modelos de IA. Meta indicó que podría procesar información de personas que no tenían un perfil en sus redes sociales pero que aparecían en publicaciones de otros usuarios.

Entrenar un modelo de IA significa hacer que un sistema informático aprenda a realizar tareas a partir de datos. Durante el entrenamiento, se utilizan grandes cantidades de información recolectada para permitir que el modelo reconozca patrones, optimice su precisión y utilidad.