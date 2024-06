Dogos XV hizo historia: derrotó a Pampas y se consagró campeón del Súper Rugby Américas

El rugby de Sudamérica tiene un nuevo campeón y es argentino. Dogos XV le ganó la final en el CASI a Pampas por 37 a 23 en el encuentro que cerró la quinta temporada profesional del Súper Rugby Américas.

Pampas llegaba como favorito, luego de clasificar primero en la etapa regular y ganar 12 de los 13 partidos disputados. En tanto que Dogos XV disputaba su segunda final, luego de su caída en Montevideo el año pasado frente a Peñarol. En la temporada hubo una victoria para cada uno en condición de visitante: Dogos triunfó en la cancha de Cardenal Newman 18 a 14 y Pampas hizo lo propio en Villa Warcalde 37 a 15.

En la franquicia de la UAR debutó como entrenador un histórico de Los Pumas, el santiagueño Juan Manuel Leguizamón, que cambió la cabeza de su equipo que nunca había podido vencer a los cordobeses desde que ingresaron en el Súper Rugby. Nicolás Galatro, conductor de Dogos XV, es un referente de Duendes de Rosario, uno de los grandes clubes del interior de nuestro país y llevó a sus jóvenes dirigidos a una segunda final consecutiva.

El partido se jugó con máxima tensión desde el inicio, con ambos equipos con muchas imprecisiones y un Dogos XV que fue mejor, por su gran disposición para tacklear y defender. En ese contexto, fue superior a pesar de quedarse con un hombre de menos tras la tarjeta amarilla a Lautaro Simes por una carga en el aire a destiempo. La primera etapa terminó 16 a 15 en favor de Pampas gracias al try de Corvalán y las patadas de Joaquín de la Vega Mendía, hasta aquí el mejor jugador del torneo. Los cordobeses abrieron el marcador con un penal de Hernández y dieron el primer golpe con una conquista de Bildosola al inicio y después, con una notable intercepción de Valentín Cabral cuando estaban con 14 jugadores y Pampas se venía con todo para aprovechar la diferencia numérica.

Dogos venció en la final a Pampas en el CASI (Crédito: SRA / Gaspafotos)

La segunda etapa fue toda cordobesa, especialmente por la practicidad que tuvieron para saber cómo defender, pescar pelotas y tacklear a todo rival que pasar cerca. Además, aprovechó cada ocasión que tuvo en sus envíos a los palos. Con el ingreso del rosarino Juan Bautista Baronio por Julián Hernández, Dogos XV sumó cuatro penales para pasar al frente por 24 a 18.

Quedaban menos de 15 minutos para el final y Pampas empezó a desesperarse, no le encontraba la vuelta al partido. Esa llave para entrar en la defensa rival, que con mucha inteligencia ganaba todos los duelos y le entregaba la pelota para que tuvieron que decidir: un acertijo sin resolución para el XV de Leguizamón que sin muchas ideas se jugó como pudo el resto.

Sin embargo, otra pesca del pack colorado generó un nuevo penal, el quinto que Baronio volvió a convertir. Dogos XV se alejó 30 a 16 y parecía que el partido ya estaba sentenciado. Pero una nueva amarilla a Gea Salim dejó a los de Córdoba con uno menos hasta el final.

Manuel Nogués reemplazó a De la Vega Mendía, quien se fue acalambrado. Pampas buscó el line y el maul para descontar, pero el capitán de los Pumitas, Efraín Elías, robó una pelota imposible.

Dogos gritó campeón del Super Rugby Américas (Crédito: SRA / Gaspafotos)

El final fue redondito para Dogos XV, que selló el partido con un try-penal para ganarlo (37-16). Ese dominio psicológico que tuvo en todo el segundo tiempo, con un increíble parcial de 22 a 7, gracias al try de Scaiano sobre el cierre del partido (37-21), algo impensado por lo que ambos habían hecho en la fase clasificatoria del torneo.

Córdoba gritó campeón, de la mano de su Dogos XV querido, un símbolo colorado que desde mucho tiempo atrás inscribió su nombre en los viejos Campeonatos Argentinos. Esta vez en el rugby profesional, en el Súper Rugby Americas, donde en una final con un equipo de jóvenes jugó a lo grande.

Un repaso de la historia del Súper Rugby Américas

Haciendo un poco de historia de este importante torneo, todo comenzó en el 2020, con la creación de la Súper Liga Sudamericana, que integraron en su apertura cinco franquicias: Peñarol (Uruguay), Selknam (Chile), Ceibos (Argentina), Olimpia Lions (Paraguay) y Corinthians (Brasil). Se buscaron nombres populares en el fútbol como Peñarol, Olimpia y Corinthians, pero la pandemia suspendió todo: sólo se jugaron tres partidos y los brasileños nunca debutaron con ese nombre.

Jaguares jugaba el Súper Rugby desde el año 2016 contra los equipos de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. En 2019, bajo la conducción de Gonzalo Quesada hizo historia, llegó por primera vez a la final del torneo que perdió en Christchurch contra Crusaders.

El Covid 19 cerró las puertas de la Argentina y el mundo. El rugby y todas las actividades se suspendieron y Jaguares se disolvió. Las principales figuras del plantel, que eran de Los Pumas, se tuvieron que ir a jugar al exterior para poder seguir en el mejor nivel. La Súper Liga retornó en el 2021 con forma de burbuja y la UAR presentó un muy buen equipo con la denominación Jaguares XV, que arrasó y se llevó el torneo de forma invicta.

Dogos hizo historia y se consagró campeón del Super Rugby Américas (Crédito: SRA / Gaspafotos)

En 2022 hubo apertura a un equipo de los Estados Unidos, American Raptors. Así, el torneo comenzó a llamarse Súper Rugby Américas. La Argentina inscribió dos franquicias: una perteneciente a la Unión Cordobesa de Rugby, denominada Dogos XV, y la otra a la UAR, Pampas. El ganador durante dos años seguidos fue Peñarol, la franquicia de la Unión de Rugby del Uruguay.

El nombre Dogos fue el emblema del Seleccionado de Rugby de Córdoba a través de toda su historia. Ganó el viejo Campeonato Argentino en siete ocasiones: 1995, 1996, 1997, 2001, 2009, 2011, 2012. El histórico torneo se jugó desde 1945 hasta 2017, cuando por problemas de calendario se decidió no disputarlo más.

El otro equipo que estuvo bajo las alas de la UAR se llamó Pampas, al igual que el primer grupo de jugadores profesionales que tuvo el rugby argentino.

Pampas XV fue ganador de la Vodacom Cup en 2011, torneo que se disputó íntegramente en Sudáfrica. En ese primer equipo argentino de jugadores profesionales participaron algunos que después brillaron en Los Pumas: Agustín Creevy, Nicolás Sánchez, Juan Imhoff, Joaquín Tuculet, Martín Landajo, Leonardo Senatore, Tomás Cubelli y Nahuel Tetaz Chaparro, entre otros.

Dogos XV campeón del Súper Rugby Américas 2024 (Crédito: SRA / Gaspafotos)

La Síntesis de la final del Súper Rugby Américas:

PAMPAS (23): 1- Javier Corvalán, 2- Ramiro Gurovich, 3- Estanislao Carullo, 4- Eliseo Fourcade, 5- Marcelo Toledo, 6- Manuel Bernstein (capitán), 7- Nicolas D’ Amorim, 8- Joaquin Moro, 9- Ignacio Inchauspe, 10- Joaquín de la Vega Mendía, 11- Jerónimo Ulloa, 12- Justo Piccardo, 13- Juan Pablo Castro, 14- Santiago Pernas, 15- Benjamin Elizalde.

Entrenador: Juan Manuel Leguizamón

DOGOS XV (37): 1- Boris Wegner, 2- Tomás Bartolini, 3- Octavio Ignacio Filippa, 4- Lautaro Simes, 5- Franco Molina (capitán), 6- Aitor Bildosola, 7- Valentín Cabral, 8- Efraín Elías, 9- Agustín Moyano, 10- Julián Hernández, 11- Felipe Mallía, 12- Faustino Sánchez Valarolo, 13- Leonardo Gea Salim, 14- Lautaro Cipriani, 15- Mateo Soler.

Entrenador: Nicolás Galatro.

Suplentes: 16- Santos Juárez Strada, 17- Francisco Aguirre Gallardo y 19- Lorenzo Colidio,

Primer tiempo: 5 minutos, penal de Julián Hernández (D); 7m 23 y 33, penales de, De la Vega Mendía (P); 11 try de Bildosola convertido por Julián Hernández (D); 16 try de Javier Corvalán convertido por Joaquín de la Vega Mendía (P); y 25 try de Valentín Cabral (D).

Cambio: 15 minutos, Facundo Cardozo por Bildosola (D)

Amarilla: 24 minutos, Lautaro Simes (D)

Resultado parcial: Pampas 16 v Dogos XV 15

Segundo tiempo: 3, 9, 13, 25 y 28 minutos, penales de Juan Cruz Baronio (D); 39 try penal (D), y 41 try de Facundo Scaiano convertido por Nogués (P).

Cambios: desde el inicio, Juan Bautista Baronio por Julián Hernández y Pedro Delgado Ibáñez por Octavio Filippa (D); 12 minutos, Facundo Scaiano y Simón Benítez Cruz por Javier Corvalán e Ignacio Inchauspe (P); 17 minutos, Agustín Segura por Faustino Sánchez Valarolo (D); 20 minutos, Ignacio Bottazzini, Javier Coronel y Rodrigo Fernández Criado por Ramiro Gurovich, Estanislao Carullo y Eliseo Fourcade (P); 24 minutos, Bruno Heit por Castro (P); 28 minutos, Manuel Nogués por de la Vega Mendía (P); 31 minutos, Santiago Montagner por Damorin (P), y 38 minutos, 21- Agustín de Vertiz por Felipe Mallía (D).

Amarilla: 30 minutos, Leonardo Gea Salim (D).

Resultado final: Pampas 21 v Dogos XV 37

Cancha: Club Atlético San Isidro.

Árbitro Principal: Damián Schneider.

Árbitros Asistentes: Nehuén Jauri Rivero y Tomás Bertazza.

TMO: Lucas Galán