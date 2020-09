Wofesthuelva abre quinta edición para demostrar que el cine no tiene género

La actriz cubana Laura de la Uz, maestra de ceremonias de la sesión inaugural, esta nueva edición Wofesthuelva.EFE/ Juan Herrero/Archivo

Huelva, 10 sep (EFE).- Demostrar que el cine hecho por mujeres "no es un género en sí mismo" es el principal objetivo del Festival WofestHuelva que esta noche ha abierto su quinta edición en la que ofrece una programación "muy cuidada" y cuenta con la presencia de directoras reconocidas con premios nacionales e internacionales.

"Llevábamos desde marzo deseando estar con vosotras y vosotros", con estas palabras ha arrancado la actriz cubana Laura de la Uz, maestra de ceremonias de la sesión inaugural, esta nueva edición.

Y es que la situación sanitaria por el coronavirus ha retrasado medio año la cita de Huelva con el cine hecho por mujeres; un retraso que, sin embargo, no ha restado ni un ápice de intensidad al 'lei motiv' de la muestra, poner sobre la mesa el papel que las mujeres deben tener en un sector en el que las directoras representan aún tan solo entre un 10 y un 20 %.

"Aunque luego ganan festivales y premios", ha recordado De la Uz, quien ha puesto como ejemplo que esta edición trae a Huelva a dos directoras ganadoras del Goya y una ganadora de los Premios César, "que han brillado en festivales como San Sebastián y Cannes o han triunfado en taquilla".

En la Casa Colón, sede del certamen, habrá durante tres días drama, documental, comedia o ciencia ficción; y también cortos.

Catorce en total, partiendo de 'Ambulantes', la película que Gele Fernández Montaño ha querido traer a su casa y que predica con el ejemplo: todas las personas que han participado en la producción presentada hoy en la sesión inaugural, desde la dirección hasta el montaje, el sonido o la fotografía, son mujeres.

También las 13 directoras que han presentado sus trabajos al premio Made in Huelva que, patrocinado por el Consejo Social de la Universidad de Huelva, nació hace tres años con el objetivo de incentivar la creación de las directoras onubenses, dándoles la oportunidad de mostrar su talento en su tierra.

La primera sesión de mañana viernes estará dedicada a ellas en exclusiva, con la proyección de todos los cortos, y también la del sábado, que cerrará la muestra y en la que se entregará el Premio Made in Huelva, dotado con 1.000 euros, a alguna de las cuatro finalistas del certamen: Luichi Macías, Elena Caranca, Tamara Benítez y Raquel Kurpershoek.

El estreno en Huelva de Papicha, sueños de libertad, de la directora argelina Mounia Meddour, ha abierto esta quinta edición, una fiesta del cine realizado por mujeres que ha tenido un pequeño aperitivo esta tarde en la Sede Iberoamericana de La Rábida de la UNIA, donde la escritora, guionista y dramaturga Carmen Pombero ha impartido de forma virtual una masterclass sobre la figura de showrunner, una de las profesiones de la industria audiovisual que mayor proyección está alcanzando gracias, entre otras cosas, a la irrupción de las plataformas de streaming y el boom de las series.

Mañana, se proyectará 'Súper empollonas', una comedia de Olivia Wilde, mientras que la tercera jornada de WofestHuelva se iniciará con una película de Goya 'Ara Malikian: una vida entre las cuerdas', de la directora Nata Moreno y ganadora del Premio Goya a la mejor película documental y la francesa 'Próxima', un drama de ciencia ficción dirigido por Alice Winocour y protagonizado por Eva Green.