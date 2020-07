EEUU.- Trump firma una orden ejecutiva para reducir el coste de la insulina gracias a la ayuda federal

22/07/2020 HANDOUT - 22 July 2020, US, Washington: US President Donald Trump delivers remarks and answers questions during a Coronavirus (Covid-19) updates press conference at the James Brady White House Press Briefing Room. Photo: Shealah Craighead/White House/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full POLITICA INTERNACIONAL Shealah Craighead/White House/dp / DPA



WASHINGTON, 25 (DPA/EP)



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este viernes una legislación que permitirá importaciones más baratas de medicamentos con receta, en particular la insulina, eludiendo el dictamen del Congreso tras la negativa de la cámara a aprobar los proyectos de ley demócratas sobre esta cuestión.



"Hoy estoy tomando una acción audaz e histórica, muy drástica, para reducir el precio de los medicamentos recetados para pacientes estadounidenses y personas mayores estadounidenses", ha declarado el presidente.



El objetivo es el de reducir el coste de los medicamentos que incluyen insulina y EpiPens con descuentos para personas de bajos ingresos, y usar precios internacionales más bajos para pagar algunos medicamentos provistos bajo el programa de seguro estatal de Medicare para personas mayores.



Trump se reunirá con los responsables farmacéuticos el martes, pero algunos analistas de la industria han dicho que la medida puede no tener mucho efecto.



"Esta administración ha decidido seguir una política radical y peligrosa para establecer precios basados en las tarifas propias de países que (el presidente Trump) ha calificado como socialistas, lo que dañará a los pacientes hoy y en el futuro", ha declarado Pharmaceutical Research and Manufacturers of America en un comunicado.



La organización ha indicado que la medida de Trump ha sido "una distracción imprudente que impide nuestra capacidad de responder a la pandemia actual, y a las que podríamos enfrentar en el futuro".



La presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha criticado la decisión porque "en lugar de bajar significativamente los precios de los medicamentos, las órdenes ejecutivas del presidente Trump entregarían miles de millones de dólares a las grandes farmacéuticas".