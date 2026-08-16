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Muere un militar de la UME en un accidente de tráfico durante la extinción del incendio de Riglos (Huesca)

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Un soldado de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha fallecido este domingo, 16 de agosto, tras sufrir un accidente de tráfico durante su participación en el operativo de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca).

Desde la Delegación del Gobierno en Aragón no han precisado más información acerca del siniestro vial, a la espera de que el Ministerio de Defensa confirme los detalles.

El Gobierno de Aragón ha anunciado que la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) prevista para las 20.00 horas comenzará con un minuto de silencio en memoria del militar fallecido y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha hablado con el teniente general de la UME para trasladarle las consecuencias por el tráfico suceso.

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Asimismo, Azcón hará declaraciones para mostrar, "en su nombre y en el de los aragoneses", su pésame, solidaridad y gratitud por el trabajo realizado.

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