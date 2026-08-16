El ministro de Seguridad de Israel recomienda una ola de asesinatos de palestinos en la Franja de Gaza

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El ultranacionalista ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, ha recomendado la puesta en marcha de una cuota diaria de "entre 30 y 40 asesinatos" de palestinos en la Franja de Gaza; operaciones que describió como de carácter "selectivo" antes de considerar innecesario determinar si los objetivos representan o no una amenaza directa.

La descripción de Ben Gvir choca con una sentencia emitida al respecto por el Tribunal Supremo de 2006, que solo entiende como asesinatos selectivos aquellos dirigidos contra "objetivos que están participando directamente en hostilidades". Organizaciones humanitarias denuncian que esta política de asesinatos colectivos son ilegales porque tienen un alcance indiscriminado: en muchas ocasiones, los civiles inocentes mueren junto al objetivo.

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Por poner un ejemplo, el ataque israelí del 13 de julio de 2024 que mató al jefe del ala militar de Hamás, Mohamed Deif, causó la muerte de 90 personas en el campo de refugiados de Al Mauasi, en el sur de Gaza.

En comentarios al podcast '8 de octubre' que presenta el rehén israelí liberado Rom Braslavski y recogida por el diario israelí 'Times of Israel', Ben Gvir vuelve a llamar una vez más a la ocupación completa de la Franja de Gaza y a la expulsión de toda su población como medidas de terror como la que ha propuesto.

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"A mí me parece que habría que llevar a cabo asesinatos selectivos en Gaza y cargarse a entre 30 y 40 (gazatíes) cada noche. No solo a aquelos que representan una amenaza inmediata", ha manifestado Ben Gvir, quien ha llamado en más de una ocasión al exterminio de la población palestina.

"Ahí hay gente que no se merece vivir. Ni debería vivir. Es que no son ni siquiera personas", ha indicado Ben Gvir antes de insistir una vez más que "toda Gaza pertenece a Israel", más allá de los asentamientos de Gush Katif que fueron desalojados hace ya 20 años.

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"Hay que fomentar la migración en la medida de lo posible. Para los terroristas, nada de emigración, nada, solo matarlos uno por uno", ha añadido Ben Gvir, cuyas declaraciones le han granjeado habitualmente la condena de gran parte de la comunidad internacional, incluyendo aliados tan destacados de Israel como Estados Unidos.

El comportamiento de Ben Gvir no ha tenido consecuencia alguna para el ministro porque su respaldo es imprescindible para sostener al Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu.