Cali avanza en la recuperación de cuerpos una semana después del devastador terremoto

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Mario Baos

Cali (Colombia), 16 ago (EFE).- Una semana después del potente terremoto de magnitud 7,4 que estremeció a Colombia y que deja cerca de 300 muertos, decenas de rescatistas de varios países trabajan sin descanso para tratar de recuperar los cuerpos de las personas que murieron bajo toneladas de escombros en Cali, que junto con Pereira fue de las ciudades más afectadas.

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En Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, los equipos de emergencia trabajan en turnos que pueden extenderse hasta 24 horas para atender los puntos más críticos de la ciudad, donde 46 edificios han sufrido colapso total y otros 534 tienen orden de evacuación, según el balance de las autoridades.

Uno de los principales puntos de trabajo es el conjunto residencial Torres del Limonar, donde los organismos de socorro concentran esfuerzos para completar la recuperación de tres cuerpos de víctimas atrapadas entre toneladas de escombros.

En este lugar trabajan de manera coordinada bomberos de Cali, Bogotá y Jamundí, integrantes de los grupos de rescate de la Armada y la Policía, así como equipos especializados de las Fuerzas de Defensa de Israel que llegaron a la ciudad para apoyar las labores de búsqueda, ingeniería y salvamento.

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En Torres del Limonar ya han sido recuperados 25 cuerpos y los equipos de emergencia localizaron otros tres fallecidos, cuya extracción está prevista para antes de que termine la jornada.

Una vez finalice esta fase, las autoridades procederán con la remoción de toneladas de escombros para avanzar en la recuperación y estabilización de la zona.

Entre los dramas que deja esta tragedia está el del periodista Carlos Aponte, quien perdió a sus padres, una sobrina y dos mascotas.

"Estamos trabajando en tres lugares: aquí en Torres del Limonar, en el Hospital Universitario del Valle y en el edificio Vanessa con labores de ingeniería, salvamento e inteligencia", señaló el mayor Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel a EFE.

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En el edificio Vanessa, agregó, los especialistas apoyan a las autoridades para determinar con precisión la ubicación de los cuerpos antes de la intervención de las grúas y la maquinaria pesada.

"Nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario para los rescates y seguiremos con las autoridades locales con el objetivo de seguir trabajando en la etapa de reconstrucción de la ciudad", afirmó.

La fase de reconstrucción

Después de más de 140 horas de operaciones, las autoridades consideran que la emergencia entra en una nueva etapa, en la que el objetivo pasa progresivamente de la búsqueda y rescate a la recuperación de los lugares afectados y la remoción de escombros.

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"Hay que agradecer a la comunidad siempre porque fueron claves para esta operación de rescate. Después de seis días y más de 140 horas ya estamos terminando operaciones de recuperación de personas y avanzaremos en el tema de recolección de escombros”, dijo a EFE Milton Castrillón, vocero de la Alcaldía de Cali.

El funcionario agregó que ahora continuarán las labores de recuperación de los sitios afectados y el acompañamiento a las familias que perdieron a sus seres queridos.

El terremoto también ha dejado un desafío económico de grandes proporciones para la ciudad.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, calculó que "para estabilizar la situación actual y para reconstruir a Cali de manera resiliente", serán necesarios 10 billones de pesos (unos 3.200 millones de dólares) en tres años.

El mandatario propuso la creación de un mecanismo excepcional de financiación, similar al Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), creado tras el terremoto de 1999, con el propósito de concentrar recursos de diferentes fuentes y destinarlos a la recuperación de Cali y otras zonas afectadas del suroeste colombiano.

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Según Eder, la propuesta fue presentada al Gobierno nacional durante la visita del presidente Abelardo de la Espriella a la ciudad, el pasado viernes.

"Al presidente le planteamos que necesitamos 10 billones de pesos y le presentamos el detalle. Yo le dije que desde Cali estamos listos a aportar el primer billón de pesos. Ya lo aportamos, ya nos comprometimos", sostuvo.

Mientras continúan las labores de recuperación, los organismos de socorro mantienen desplegados sus equipos en las zonas más afectadas, con la prioridad de completar la extracción de las víctimas y comenzar una nueva fase de intervención sobre las estructuras dañadas. EFE

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(foto)(video)