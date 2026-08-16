Los Pumas, del costarricense Keylor Navas, igualan sin goles ante el Querétaro

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México, 16 ago (EFE).- Los Pumas UNAM, en los que juega el costarricense Keylor Navas, empataron sin goles ante el Querétaro en partido de la cuarta jornada del Apertura del fútbol mexicano.

Los Pumas dominaron el primer tiempo. Crearon peligro liderados por Uriel Antuna y el paraguayo Robert Morales.

El panameño Adalberto Carrasquilla desbordó con su habilidad por las bandas, pero no estuvo fino en su último toque para encontrar en el área a Morales o Antuna.

Querétaro mantuvo el orden atrás, pero ni el español Carlo García, ni el uruguayo Santiago Homenchenko, ni el paraguayo Enzo Gimenez generaron opciones ofensivas.

En la segunda mitad los papeles no cambiaron.

Querétaro siguió bien parado en defensiva. Pumas intentó por las bandas y con disparos de media distancia, pero sin las variantes necesarias para abrir el marcador.

El visitante falló en su opción más clara en el 86, cuando Ali Ávila quedó en mano a mano contra Keylor Navas, quien evitó con gran atajada la caída de su marco.

Más tarde el América, que cuenta con el uruguayo Guillermo Almada como estratega, recibirá al San Luis, en el que juegan los españoles Juan Ramírez y Rafael Llorente.

El Santos Laguna, del colombiano Kevin Palacios, recibirá al Guadalajara, del entrenador argentino Gabriel Milito y el Tijuana, bajo la dirección del uruguayo Sebastián Abreu, jugará en casa ante el campeón Cruz Azul, en el que se desempeñan los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta.

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La cuarta jornada del Apertura terminará este lunes con dos partidos: el Pachuca recibirá al Puebla y el León jugará en el estadio del Necaxa. EFE