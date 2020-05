Una empresa chilena busca implementar en Colombia una "app" para controlar a los reos

La empresa de tecnología chilena GeoVictoria proyecta la implementación de su plataforma en Colombia y otros países afectados por la coyuntura del coronavirus en las cárceles. EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

Bogotá, 24 may (EFE).- La empresa de tecnología chilena GeoVictoria proyecta implementar en Colombia una aplicación que permite a través de geolocalización y datos biométricos monitorear a los reclusos que obtengan el beneficio de prisión domiciliaria, lo que puede contribuir a evitar la propagación del coronavirus en las cárceles del país.

"Se trata de la 'app' GeoVictoria, una herramienta que brinda a los centros carcelarios una opción para el manejo y control de reclusos con salida vigilada a sus domicilios a través del uso de la geolocalización y la autenticación biométrica", dijo a Efe el director ejecutivo de la compañía Rodrigo Lewit.

La aplicación funciona validando los datos biométricos de reconocimiento facial, de voz, y la información de ubicación de los reclusos para luego realizar un control con los datos sistematizados en la nube, garantizando el cumplimiento de sus condenas.

Lewit también destacó que la aplicación se puede utilizar no solo con teléfonos móviles sino que es posible hacerlo a través de los teléfonos fijos tradicionales pues el reconocimiento se hace por la voz.

CASO DE ÉXITO

GeoVictoria, que tiene su sede en Santiago, proyecta la implementación de su plataforma en Colombia y otros países afectados por la coyuntura del coronavirus en las cárceles.

Esta compañía chilena cuenta con una larga trayectoria y con presencia en más de 20 países en el mundo incluyendo a Colombia.

En 2019 fue seleccionada por la Organización Endeavor como uno de los 40 mejores emprendimientos de alto impacto en el mundo.

Gendarmería de Chile, que se ocupa de las prisiones, ya utiliza la aplicación entre los presos liberados en el marco de la Ley de Indulto expedida por el Gobierno, lo que permitió la salida de 1.860 personas que estaban privadas de la libertad.

Rodrigo Lewit dijo que en el caso de Colombia la implementación de la aplicación es viable, lo que traería no solo alivio al hacinamiento carcelario sino que es más económica.

Asegura que cada brazalete electrónico o tobillera que utiliza un prisionero cuesta unos 120 dólares mensuales y que la aplicación de su empresa está en tres dólares al mes.

COVID-19 EN LAS CÁRCELES

Datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario indican que en Colombia hay 113.937 presos en cárceles con capacidad para 80.928 personas, lo que supone una sobrepoblación de 33.009 detenidos y una tasa de hacinamiento del 40,79 %.

Según las autoridades, ya hay casos confirmados de COVID-19 en al menos nueve cárceles colombianas, de las cuales la situación más preocupante es la de Villavicencio, en el céntrico departamento del Meta, con 867 de los 951 contagiados de la región.