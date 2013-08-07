Una de cada tres mujeres muere de enfermedad cardiovascular

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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en las mujeres a nivel mundial. En nuestro país, de acuerdo con las estadísticas vitales de 2011 publicadas por el Ministerio de Salud, se estima que una de cada tres mujeres (32%) fallece por enfermedades del sistema circulatorio o enfermedades cardiovasculares (entre las que se destacan insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria y las enfermedades cerebrovasculares).

Si bien de un tiempo a esta parte se echó por tierra el mito de que las mujeres son de alguna manera inmunes a las enfermedades cardiovasculares, lamentablemente, estas cifras no son conocidas por la población femenina.

Las mujeres tienen más presente hacer su chequeo ginecológico, pero también deben ser conscientes de sus hábitos de salud tanto como los hombres y consultar a su cardiólogo cuando sea necesario.

La enfermedad cardiovascular en la mujer se manifiesta más tarde que en el hombre, debido a la acción protectora de los estrógenos. Sin embargo, luego de la menopausia, el riesgo aumenta (ya que disminuye la producción de estrógenos), especialmente si se lo asocia con otros factores de riesgo como el tabaquismo, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia o la diabetes, entre otros.

Es importante destacar el rol del estrés en el desarrollo de este tipo de afecciones, principalmente en las últimas décadas, dada la inclusión de la mujer en el mundo laboral. Como los hombres, las mujeres no están exentas al impacto del estrés en la salud de sus corazones. Un reciente estudio de la Universidad de Harvard demostró que las mujeres con trabajos más estresantes tenían un 40% más de riesgo de desarrollar alguna enfermedad del corazón, con un 88% más de probabilidades de sufrir un ataque cardíaco.

Entre los cuidados que toda mujer debe tener ante los factores de riesgo son: controlar su presión arterial, mantener un peso adecuado, hacer ejercicio aeróbico (con evaluación médica previa), controlar la glucosa si es diabética, bajar el colesterol, dejar de fumar y llevar una dieta sana.

Señales de alarma con sello propio: cuándo deben consultar ellas

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Estos serían los síntomas de alarma por los que se debe consultar al médico de modo urgente:

* Ataque cerebral: debilidad en la cara para sonreír, debilidad en brazos y dificultad para hablar sin causa aparente.

* Ataque al corazón: dolor u opresión a veces tenue en el pecho que irradia a espalda, brazos o cuello y suele asociar, sobre todo, con falta de aire, náuseas y malestar intenso.

En mujeres, los síntomas suelen ser un poco diferentes. Las náuseas con vómitos, los problemas respiratorios, con falta de aire, el cansancio y la ansiedad son signos más comunes en mujeres.

- Una presión inusual sobre el pecho como si hubiera una tonelada de peso sobre usted. La mayoría de los infartos están acompañados por dolor de pecho o malestar en el centro, o el lado izquierdo del pecho. Por lo general no dura más que unos pocos minutos, o va y viene. Se puede sentir una presión incómoda, opresión, sensación de plenitud o dolor. Incluso se puede sentir acidez o indigestión.

-Dolor agudo en la parte superior del cuerpo, en el cuello, la espalda y la mandíbula. Este síntoma puede incluir dolor o malestar en uno o ambos brazos, la espalda, los hombros, el cuello, la mandíbula o la parte alta del estómago. El dolor en la espalda, el cuello o la mandíbula es un síntoma de infarto más común en las mujeres que en los hombres.

- Falta intensa de aire. Este síntoma suele aparecer repentinamente. Puede ocurrir mientras descansa o se encuentra en actividad física mínima. Quizás se esfuerce para respirar o tomar bocanadas de aire profundas. La falta de aire puede comenzar antes o al mismo tiempo que el dolor o malestar en el pecho, y puede incluso ser su único síntoma.

- Sudor frío, y usted sabe que no es menopausia. El sudor inexplicable o excesivo, o un repentino “sudor frío” pueden ser señales de un infarto.

- Fatiga inusual o inexplicable (cansancio). El cansancio o la falta de energía repentina o inusual es uno de los síntomas más comunes de infarto en mujeres, y uno de los más fáciles de ignorar. Puede venir repentinamente o permanecer durante días. Más de la mitad de las mujeres que sufren un infarto experimentan cansancio muscular o debilidad que no están relacionados con el ejercicio.

- Aturdimientos o mareos desconocidos. A diferencia de lo que sucede en las películas, la mayoría de los infartos no hacen que usted se desmaye de inmediato. En lugar de eso, puede sentir aturdimiento o mareo.

- Náuseas inexplicables (sentir el estómago revuelto) o vómitos. Las mujeres son dos veces más propensas que los hombres a experimentar náuseas, vómitos o indigestión durante un infarto. A menudo, estas sensaciones son ignoradas como si se debieran a causas menos graves. Recuerde que las náuseas y los vómitos pueden ser señales de que algo anda realmente mal, especialmente si tiene otros síntomas.

Conocer el estado de las arterias, clave

Además de los recaudos mencionados, una de las maneras para prevenir patologías severas e invalidantes como el accidente cerebrovascular (ACV) y el infarto agudo de miocardio (IAM) es conocer el estado de las arterias y su rigidez. En los últimos años, se puso gran interés en el rol que cumple la llamada “rigidez de las arterias” en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Aquellas arterias que conservan a través del tiempo sus propiedades elásticas (arterias sanas) se contraponen a las que presentan su pared rígida y poco distensible (arterias enfermas).

En ese sentido, el doctor Gonzalo Bardot, especialista de Renaissance Aesthetic&Orthomolecular Center destacó la innovación en el diagnóstico de losriesgos cardiovasculares, cerebrovasculares y edad real arterial.

Para prevenir este tipo de enfermedades, el centro cuenta con el Complior SP System, un novedoso equipo que identifica la verdadera edad de las arterias. “Se trata de un equipo médico traído especialmente desde Francia, que provee información sobre el impacto producido por el paso del tiempo a nivel de la pared de nuestras arterias, indicándonos el grado de rigidez de las mismas y de manera indirecta la edad real de nuestras arterias, la cual muchas veces no coincide con nuestra edad de nacimiento", explicó el especialista, quien detalló que “el grado de rigidez arterial puede ser conocido mediante el cálculo de la velocidad de la onda de pulso (VOP)“.

Para el ser humano la propagación de la onda de pulso a través de las arterias principales está directamente vinculada a su rigidez. Por lo tanto, aquellas arterias que conserven a través del tiempo sus propiedades elásticas (arterias sanas), registraran una VOP menor que las arterias que presenten su pared rígida y poco distensible (arterias enfermas).

Esta velocidad de propagación de la sangre dentro de nuestro sistema arterial (VOP) puede ser medida en cualquier segmento de las arterias principales, permitiendo así deducir la rigidez de las mismas.

Ahora, ¿para qué sirve conocer el grado de rigidez arterial?

Estudios recientes coinciden en que la rigidez arterial es el factor más importante que contribuye al aumento de la presión sistólica y de la presión de pulso en sociedades de edad avanzada. De aquí surge la importancia de conocer el estado de nuestras arterias para poder prevenir patologías severas e invalidantes como el ACV y el IAM. Unareducción de la rigidez arterial reflejará una reducción verdadera del daño de la pared de nuestras arterias.

Por su parte, el endotelio es la capa más interna que reviste los vasos sanguíneos y es considerado un órgano extremadamente activo. Tiene la función de regular el tono de los vasos y el crecimiento celular por medio de la secreción de un número de sustancias que producen vasodilatación o vasoconstricción. También interviene en la agregación plaquetaria (formación de coágulos), los procesos inflamatorios, el estrés oxidativo, y lo más importante de todo, tiene una influencia directa en la migración y el crecimiento celular, proceso que conduce al desarrollo y progresión de la arterioesclerosis.

En síntesis, la disfunción endotelial es un signo precoz de arterioesclerosis. “Con el Compilor SP podemos realizar un diagnóstico temprano de disfunción endotelial, y de esta manera prevenir la arterioesclerosis y los eventos cardiovasculares relacionados con dicha patología”, insistió Bardot, y resaltó: “En el último consenso publicado por la Sociedad Europea de Cardiología en el European Heart Journal (2006) quedó demostrado que el método ‘gold standard’ (método de elección) para calcular la rigidez arterial es aquel que pueda medir la VOP entre la arteria carótida y la arteria femoral. Y el único sistema que permite calcular la VOP de manera precisa y no invasiva es el Compilor SP".

Tras asegurar que el estudio dura aproximadamente 10 minutos y y se trata de una práctica no invasiva, sencilla y rápida, Bardot aclaró que el equipo “provee información sobre el impacto producido por el paso del tiempo a nivel de la pared de las arterias, indicando el grado de rigidez de las mismas y de manera indirecta la edad real, la cual muchas veces no coincide con nuestra edad de nacimiento".