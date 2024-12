La discriminación por edad no se trata solo del envejecimiento; los jóvenes dicen que ellos también lo sienten

Millennials y Generación Z denuncian la discriminación por edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Walt Jennings Grayson es un abogado de 28 años en Raleigh que asistió a una destacada facultad de derecho, ha sido admitido en los colegios de abogados de Carolina del Norte y Carolina del Sur, y ha ejercido la abogacía durante tres años. A pesar de su educación, credenciales y experiencia, siente que no se le respeta en el entorno laboral, no por falta de habilidades, sino por su juventud.

En un caso, menciona comentarios de un abogado contrario “que hizo un comentario despectivo sobre mi juventud, lo cual fue frustrante porque obviamente no puedo controlar mi edad”. Para Tess O’Neill, en sus 20 años, “a menudo me confunden con alguien más joven de lo que realmente soy, lo que a veces hace que las personas subestimen mis conocimientos o descarten mis opiniones. Es frustrante cuando mis ideas son ignoradas por eso. También lo es cuando las personas asumen que mi edad significa que me falta experiencia, aunque he trabajado duro para desarrollar mis habilidades y conocimientos”.

A menudo pensamos en el edadismo, como un sesgo o discriminación contra los adultos mayores, pero algunos millennials (nacidos entre 1981 y 1996) y miembros de la Generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) afirman enfrentar un “edadismo inverso” o “discriminación por juventud” debido a su corta edad.

Michael North, profesor asociado de gestión y organizaciones en la Escuela de Negocios Stern de NYU, señala que los adultos de entre 18 y 30 años enfrentan más discriminación por edad que las personas mayores, específicamente los baby boomers. Esto se debe a la percepción o el estereotipo de que los jóvenes de hoy no están a la altura de los estándares laborales establecidos por generaciones anteriores a la misma edad. Añade que hay cierta ironía en que los millennials y la Generación Z sean considerados perezosos, con derecho o ingenuos por muchos boomers, cuando estos últimos fueron tachados de hippies indolentes, autosuficientes y crédulos en su juventud.

Investigaciones publicadas por Ageism, una organización sin fines de lucro que aborda cuestiones de discriminación por edad, sugieren que “el edadismo inverso ocurre cuando se considera que las generaciones jóvenes son demasiado inexpertas o inmaduras para ser útiles, estar informadas o gestionar situaciones o equipos. Con frecuencia, estos estereotipos son completamente falsos”.

Prevalencia del edadismo inverso

Sin embargo, según investigaciones recientes, este edadismo inverso es más común e insidioso de lo que muchos podrían suponer, y puede tener impactos negativos en la salud física y mental de los jóvenes.

Glassdoor, una comunidad y empresa de investigación laboral, publicó en 2019 resultados de encuestas que encontraron que los empleados jóvenes (52% de aquellos entre 18 y 34 años) tienen más probabilidades que los empleados mayores (39% de los mayores de 55 años) de haber presenciado o experimentado edadismo en el trabajo. De manera similar, un estudio publicado en Developmental Psychology concluyó que “los jóvenes informaron experimentar los niveles más altos de discriminación por edad”, manifestados por la falta de respeto y el maltrato debido a su juventud.

¿Sorprendente? Para mí, sí.

Parte del desafío para reconocer el edadismo inverso es que a menudo es difícil de detectar, ya que no siempre es explícito. North sostiene que las generaciones mayores siempre han criticado a las más jóvenes, con frases como “los jóvenes de hoy no tienen modales”. Incluso el poeta griego Hesíodo escribió en el año 800 a. C.: “No veo esperanza para el futuro de nuestra gente si dependemos de la juventud frívola de hoy”. Stéphane P. Francioli, profesor en la Escuela Wharton de Negocios y experto en diversidad generacional e inequidades intergeneracionales, explica otro desafío: “La gente cree que no puede ser acusada de prejuicio contra los jóvenes porque ellos mismos fueron jóvenes alguna vez”.

En una publicación reciente en Reddit, SadRain5, de 28 años, escribió: “¿Edadismo inverso en el trabajo?”. Mencionó que “muchos compañeros de trabajo comentan sobre mi juventud o sobre la década en que nací, mi desconocimiento de referencias culturales más antiguas, etc.”. Señaló que una colega “menciona mi edad TODO el tiempo... haciendo referencias y luego diciendo: ‘pero tú no sabes quién es’. Siento que está disminuyendo mi capacidad profesional, incluso frente a mi jefe y otros compañeros”.

Megan Gerhardt, profesora de gestión y liderazgo en la Universidad de Miami, cuya investigación se centra en el edadismo en el lugar de trabajo, afirma que no es difícil encontrar ejemplos de discriminación por juventud: un gerente que dice que un candidato “parecía demasiado joven para el puesto” o trabajadores mayores que llaman “chicas” a colegas femeninas o emiten “cumplidos” como “no puede ser que tengas edad suficiente” para ser abogada, doctora o socia.

¿Existe daño real para los jóvenes?

En estudios sobre el envejecimiento tradicional, Becca Levy, profesora en la Universidad de Yale y autora de Breaking the Age Code: How Your Beliefs About Aging Determine How Well and Long You Live, ha encontrado que las personas mayores internalizan el edadismo cotidiano, que los retrata como frágiles, cascarrabias y desconectados, lo que contribuye a problemas de salud física y mental como pérdida de memoria, disminución auditiva y eventos cardiovasculares. Levy señala que las creencias positivas sobre el envejecimiento están asociadas con mejor salud y mayor longevidad, en promedio 7.5 años más. Investigaciones similares sobre el impacto del edadismo inverso en la salud de los jóvenes aún están en desarrollo.

Internalizando las dudas de otros

Gerhardt ha descubierto que algunos trabajadores jóvenes han internalizado las dudas sobre sus habilidades al preguntarse: “¿Tengo suficiente experiencia?” o “¿Soy demasiado joven para ser tomado en serio en el trabajo?”. O’Neill comprende los retos que enfrentan algunos de su generación.

“Cuando hablo sobre mis metas, ya sea en mi carrera, finanzas o desarrollo personal, a menudo escucho comentarios como: ‘Todavía eres tan joven, no deberías preocuparte por eso’. Siento que mis prioridades son descartadas simplemente porque no estoy en una edad ‘apropiada’ para tener esas preocupaciones”.

Por supuesto, los estereotipos a veces tienen un grano de verdad. Mientras investigaba esta columna, recordé un caso en el que el cirujano experimentado que había elegido para un procedimiento complicado me preguntó si un médico residente más joven podría realizar la cirugía.

Aunque el residente no tenía mucha experiencia, había estudiado en una prestigiosa escuela de medicina y hecho su residencia en el Centro Médico de la Universidad de Duke. Inicialmente rechacé la solicitud debido a su edad, 30 años, pero me convencieron de cambiar de opinión, y el médico joven realizó la cirugía. ¿Fui culpable de edadismo inverso o simplemente estaba buscando razonablemente un médico con más experiencia?

Creo que estoy en paz con mi decisión porque no juzgué al joven cirujano como perezoso, narcisista o vanidoso, solo menos experimentado de lo que me sentía cómoda. Y tenía razón, ya que no tomó un margen suficiente y tuve que repetir el procedimiento varias semanas después con el cirujano mayor que había elegido inicialmente. Ahora tengo una cicatriz de tres pulgadas en mi antebrazo derecho que me recuerda esa lección.

La próxima vez que surja una situación similar, trataré de recordarme a mí misma que es la experiencia, no la edad, lo que importa. Después de todo, un médico joven puede estar más actualizado con las últimas investigaciones y técnicas. Haré más preguntas.

