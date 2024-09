Lo que Helene podría decirnos sobre los huracanes del futuro

La Universidad Estatal de Colorado marca el inicio de la temporada alta de huracanes el 20 de agosto. (AP Foto/Stephen Smith)

Cada año, el 20 de agosto, los meteorólogos de la Universidad Estatal de Colorado tocan una campana para señalar el inicio de la temporada alta de huracanes, una temporada de semanas en la que las altas temperaturas del océano tienden a generar tormentas frecuentes y destructivas. Pero este año, la tradición dio paso a un inquietante silencio resonante, con la actividad de tormentas en el Atlántico en su nivel más bajo en 30 años a pesar de las proyecciones de una temporada histórica.

Esa calma llegó a un fin decisivo esta semana, cuando el huracán Helene azotó Big Bend en Florida con una fuerza violenta y mortal. Impulsada por unas aguas caribeñas excepcionalmente cálidas, la tormenta de categoría 4 es una de las más grandes que ha tocado tierra en los Estados Unidos, y los meteorólogos ya están advirtiendo que vienen más ciclones detrás de ella.

Esta desproporcionada temporada de huracanes ilustra los desafíos que enfrentan los meteorólogos a medida que el cambio climático hace que el clima extremo sea menos predecible y más intenso. Aunque algunos científicos dicen que el rápido crecimiento y las precipitaciones históricas de Helene son señales de una tormenta influenciada por el calentamiento causado por el hombre, todavía están esforzándose por entender si la actividad inusual de tormentas de este año es una anomalía o un indicio de lo que vendrá.

“¿Cada temporada será así? Es difícil decirlo”, dijo Phil Klotzbach, meteorólogo de la Universidad Estatal de Colorado. “Tendremos que mantener nuestros ojos en el cielo.”

Este año, la actividad de tormentas en el Atlántico está en su nivel más bajo en 30 años. (AP Foto/Mike Carlson)

Las huellas del clima de Helene

Los científicos tienen pruebas crecientes de que los huracanes mayores, aquellos de categoría 3 o superior, están aumentando en frecuencia y muchos señalan al cambio climático como una causa. Pero en este punto, los datos no son definitivos sobre si el número total de tormentas aumentará.

En un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences en 2020, los investigadores encontraron que el número de huracanes mayores a nivel mundial aumentó entre 1979 y 2017. Estudios posteriores encontraron que la tendencia no podía explicarse fácilmente por la variabilidad natural.

El huracán Helene es la octava tormenta de categoría 4 o 5 que ha tocado tierra en los Estados Unidos desde 2017, el mismo número de tormentas de categoría 4 o 5 que golpearon el país en los 57 años anteriores. Sin embargo, hubo un aumento similar de tormentas poderosas a finales de la década de 1940.

“Seguramente las temperaturas del océano muy, muy cálidas están desempeñando el papel principal en lo que estamos viendo”, dijo James Kossin, asesor científico de la First Street Foundation. “Hay mucho más combustible.”

Todas esas grandes tormentas también tenían otro factor en común: todas experimentaron lo que se conoce como “intensificación rápida”, o un aumento en las velocidades máximas del viento de más de 56 kilómetros por hora (35 millas por hora) en menos de 24 horas. Pasando por un Caribe récord de calor, Helene se transformó de una tormenta de categoría 1 a una de categoría 4 en el espacio de un solo día.

Esas tormentas de rápida intensificación han aumentado drásticamente desde 1990, según un estudio reciente.

El huracán Helene, de categoría 4, azotó Big Bend en Florida. (REUTERS/Kathleen Flynn)

Las temperaturas globales en aumento ayudan a acelerar un ciclo de retroalimentación entre la evaporación del agua y la velocidad del viento, dijo Kerry Emanuel, un científico atmosférico del MIT que ha estudiado el fenómeno. Esto acorta el marco temporal en el que los huracanes pueden desarrollarse y eleva el límite de cuán malos pueden llegar a ser.

“Es como pisar el acelerador”, dijo Emanuel, particularmente para las tormentas que se intensifican más rápidamente.

Otros investigadores advierten que puede ser demasiado pronto para decir si esas grandes tormentas están aumentando definitivamente.

“Es un poco turbio”, dijo Tom Knutson, científico senior de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Knutson señaló que cuando los investigadores observan el último siglo de huracanes mayores que han tocado tierra en los Estados Unidos, no hay una tendencia obvia. “Todavía hay algunas preguntas”, dijo.

Hay pruebas más claras de que el calentamiento causado por el hombre ha aumentado la destructividad de los huracanes al amplificar sus precipitaciones, dijeron los investigadores.

Los científicos han sabido durante mucho tiempo que el aire puede contener el doble de humedad por cada aumento de 10 grados Celsius (18 grados Fahrenheit) en la temperatura.

“Incluso si los huracanes en sí no cambiaron su estructura o la velocidad con la que se movían, llovería más”, dijo Emanuel.

Incluso antes de que Helene tocara tierra, su humedad fue absorbida por un frente de tormenta que se adelantó al huracán, arrojando casi 30 centímetros (1 pie) de lluvia en partes del sureste. Esto se llama un evento de lluvia de predecesor y es más común con tormentas de alta intensidad, sugieren estudios, debido a la forma en que los huracanes severos interactúan con la corriente en chorro.

Esa lluvia temprana dejó los suelos saturados y llenó los ríos hasta sus orillas, creando condiciones para inundaciones catastróficas a medida que Helene avanzaba tierra adentro. A última hora de la tarde del viernes, más de 150 medidores de ríos desde Florida hasta Virginia estaban en estado de inundación. Para muchas comunidades del oeste de Carolina del Norte, fue un evento de lluvia que debería esperarse solo una vez cada 1.000 años.

“Los mayores impactos provienen de situaciones como esta”, dijo Russ Schumacher, profesor de ciencias atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado.

Schumacher dijo que aunque se necesita más estudio para evaluar el impacto del cambio climático, “no es tan difícil conectar los puntos” entre océanos más cálidos, más humedad en el aire y eventos de lluvia de predecesor más prolíficos.

“Pequeños aumentos en la humedad pueden llevar a incrementos muy grandes en la cantidad de lluvia”, dijo.

Los científicos observan un aumento en huracanes mayores desde 1979 hasta 2017. (REUTERS/Kathleen Flynn)

Una tormenta amplia en una temporada extraña

Aunque Helene llevaba algunas marcas de una tormenta influenciada por el cambio climático, los científicos no están seguros de lo que una de sus características más distintivas, su tamaño, anuncia para futuros huracanes.

Con unos 676 kilómetros (420 millas) de diámetro, Helene está entre las tormentas más grandes que han golpeado los Estados Unidos, a la par de gigantes como Sandy, Katrina y Andrew. La investigación muestra que las tormentas más grandes son a menudo desproporcionadamente destructivas. Pero debido a que las autoridades no registraron el tamaño de los huracanes hasta hace relativamente poco, dijo Emanuel, los estudios no son concluyentes sobre si las tormentas de gran diámetro se volverán más comunes con el cambio climático.

Esa es una de las muchas preguntas que los científicos deben ahora ponderar mientras miran hacia atrás a Helene y la temporada que la precedió.

Con el mundo cambiando a un patrón climático de La Niña, que típicamente se asocia con huracanes severos, y temperaturas “fuera de los gráficos” en el Atlántico, los expertos proyectaron que esta temporada sería de las peores en décadas.

Pero después de experimentar a Beryl en julio, su huracán de categoría 5 más temprano de la historia, la cuenca oceánica vio el período más largo en más de 50 años sin un solo ciclón de finales de verano.

“La temporada no se desarrolló como esperábamos”, dijo Klotbach. “Y todavía estamos tratando de entender por qué.”

Aunque los huracanes se alimentan principalmente del calor de los océanos, se necesita más que agua caliente para formar una tormenta. Algunos de esos ingredientes necesarios, como el aire cargado de humedad, faltaron en el Atlántico este verano, lo que ayudó a suprimir la actividad ciclónica.

Este año también hubo temperaturas excepcionalmente altas en la atmósfera superior. La combinación de aire caliente sobre un océano caliente puede haber tenido un efecto estabilizador, dijo Klotzbach, planteando la cuestión de si el calentamiento causado por el hombre puede haber llevado la atmósfera a un punto donde comienza a suprimir la formación de tormentas.

Es demasiado pronto para decir si las condiciones atmosféricas secas y calientes fueron solo peculiaridades de esta temporada en particular o signos de un cambio a largo plazo, dijo Klotzbach.

Helene es el octavo huracán de categoría 4 o 5 en tocar tierra en EEUU desde 2017. (REUTERS/Marco Bello)

Un futuro incierto

Algunos meteorólogos esperan que el próximo mes de la temporada de huracanes se caldee. Un conjunto de tormentas eléctricas está listo para desplazarse hacia el este hacia África, dejando el Océano Atlántico con condiciones favorables para la formación de huracanes.

“Las tormentas de fin de temporada merecen mucho seguimiento,” dijo Klotzbach, porque tienden a formarse en la parte occidental de la cuenca del Atlántico y no tienen que viajar mucho antes de tocar tierra. Al igual que Helene, que se formó en el Caribe, tales tormentas pueden pasar rápidamente de depresiones tropicales sin nombre a desastres de miles de millones de dólares.

A pesar de esta ráfaga de actividad tan tarde en el año, Klotzbach dijo que no hay ninguna evidencia concluyente de que el cambio climático pueda estar cambiando el pico de la temporada de huracanes o causando que dure más tiempo. Pero él y sus colegas estarán estudiando cuidadosamente esta temporada para entender por qué se comportó de manera tan inesperada.

Aún así, agregó, “también es importante cuando tienes un modelo de pronóstico estacional basado en 40 o 50 años de datos históricos no tirar todo por la ventana si una temporada no sale perfectamente”.

Para Emanuel, la rápida intensificación de Helene, y los meses tranquilos que la precedieron, resaltan los desafíos que enfrentan los meteorólogos a medida que las personas continúan calentando el planeta. Incluso a medida que mejoran los modelos meteorológicos y la tecnología de pronóstico, la tasa sin precedentes de calentamiento causado por el hombre está haciendo que las tormentas se comporten de maneras nuevas e impredecibles.

“Esto es una de las cosas que me asusta, si estas cosas pueden intensificarse más rápidamente,” dijo Emanuel. “Vamos a tener casos donde los meteorólogos se vayan a dormir con una tormenta tropical y despierten con una categoría 5 cuando sea demasiado tarde para evacuar a las personas”.

“¿Cuán difícil será pronosticar el clima en el futuro?” añadió. “Creo que es una pregunta abierta e importante que la ciencia aún no ha respondido”.

(c) 2024 , The Washington Post