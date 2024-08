Una nueva forma de combatir la soledad: aplicaciones que te conectan con desconocidos para compartir una comida

La soledad es común entre trabajadores remotos; el 25% afirma sentirse desconectado según una encuesta de Gallup. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un adhesivo en una pared en Lisboa llamó la atención de Katya Gratcheva el otoño pasado: “No citas ni networking. Solo desayuno.”

Esto llevó a la mujer casada de 52 años, cansada del networking transaccional que encontraba en su casa en Washington, D.C., a descargar una aplicación llamada The Breakfast. Por una tarifa, empareja a extraños que buscan conversaciones profundas para desayunar en 17 ciudades alrededor del mundo.

Gratcheva, que es rusa, finalmente coincidió con una joven ucraniana cuya disposición a discutir el conflicto entre sus dos países le pareció transformadora. “Ella fue capaz de ver una amiga en mí a pesar de que represento a la nación que bombardeó su país y mató a sus amigos”, dijo Gratcheva.

Gratcheva estima que ha asistido a unos 30 de estos desayunos con extraños en los últimos nueve meses. Tiene mucha compañía: Las aplicaciones que ofrecen conectar a extraños que buscan conexiones platónicas están teniendo un momento. Aunque comparten muchas características con las aplicaciones de citas, se presentan como herramientas para el networking o la construcción de comunidad, no para encontrar romance, y muchas como Breakfast se dirigen a trabajadores remotos aislados y nómadas digitales.

En julio, la aplicación de citas Bumble, que también tiene modos para networking y búsqueda de amigos, completó su adquisición de Geneva, una aplicación diseñada para ayudar a las personas a hacer nuevos amigos y pasar tiempo desconectados. La CEO de Bumble, Lidiane Jones, dijo en una llamada de ganancias este mes que fomentar vínculos platónicos es fundamental para el futuro negocio de la empresa. “Lo que estamos escuchando de nuestros jóvenes usuarios es que se sienten solos y desconectados”, dijo.

Maxime Barbier, cofundadora y CEO de Timeleft, una aplicación que organiza cenas los miércoles por la noche para grupos de seis personas en 170 ciudades de 37 países, dice que la fatiga con las aplicaciones de citas está llevando a la gente hacia encuentros de amigos en persona. “Podemos ver que la gente ansía algo que no sea una aplicación de citas”, dijo ella.

Estos servicios están proliferando en un momento en que la soledad es común y los habitantes de la ciudad informan sentir que están desconectados de sus comunidades locales. Según una encuesta de febrero de Gallup, 1 de cada 5 trabajadores experimenta soledad. Los trabajadores completamente remotos tienen más probabilidades de sentirse solos (25%), encontró la encuesta, en comparación con aquellos que trabajan completamente en el lugar (16%) y los empleados híbridos (21%).

Una encuesta de 2023 del Pew Research Center encontró que los residentes urbanos de todo el mundo son menos propensos a sentir que tienen conexiones locales. El 49% de los habitantes de la ciudad informaron sentirse cercanos a personas en su comunidad local, en comparación con el 55% de los que viven en los suburbios y el 58% de las personas en áreas rurales que informan sentirse de esa manera.

Raymond Ou es uno de esos habitantes de la ciudad que ha tenido dificultades para hacer amigos. El hombre de 41 años solía asistir a eventos de tecnología para conocer gente, pero desde que se convirtió en productor de televisión en una estación local cuyos días de trabajo comienzan a las 7 p.m., sus noches ya no están libres para happy hours o eventos sociales. “He sacrificado mi vida social por este trabajo”, dijo Ou sobre tofu y verduras en un restaurante birmano en el centro de San Francisco, agregando que aunque el sacrificio valió la pena, aún le gustaría tener más amigos, especialmente aquellos con disponibilidad durante el día.

Ou se inscribió en la aplicación Creative Lunch Club después de ver un anuncio en Instagram que prometía conectar personas en industrias similares. En sus primeros tres meses como miembro, pagó USD 11 para ser emparejado con otros dos para un almuerzo en grupo pequeño. El día de la reunión, una de las personas con las que Ou iba a encontrarse canceló citando una emergencia laboral y la otra resultó ser esta reportera del Washington Post.

Ou, que también trabaja como cineasta documental, dijo que quería probar el Creative Lunch Club porque ofrecía un espacio separado de la escena tecnológica, que es omnipresente en San Francisco. “Está proporcionando oportunidades para conocer a diferentes personas que queremos conocer”, dijo Ou.

Ou me dijo que normalmente come solo, convirtiéndolo en parte de un patrón que impulsó a Klaus Heller, el fundador de Creative Lunch Club, a iniciar la aplicación. “Pensé que este podría ser un buen momento del día ... para conocer a otras personas o para usarlo mejor”, dijo Heller en una entrevista telefónica.

Heller, un comercializador independiente de redes sociales en Viena, también tenía la corazonada de que las personas en industrias creativas encontrarían mucho en común. Eso fue cierto para mí y para Ou.

Habiendo pasado gran parte de mis 20 trabajando en noches en el periodismo, pude decirle a Ou que sabía íntimamente cómo un horario de trabajo no convencional puede dificultar tener una vida social. También hablamos sobre los desafíos de convencer a las fuentes para que confíen en los periodistas, cómo cultivamos la confianza con personas que apenas acabamos de conocer, y compartimos nuestro amor por la marca japonesa de ropa, Sou Sou. Conocer a Ou fue agradable, pero a veces me encontraba pensando que un grupo más grande habría ayudado a redondear la conversación.

Kasley Killam, científica social y autora de “The Art and Science of Connection: Why Social Health Is the Missing Key to Living Longer, Healthier and Happier”, estimó en una entrevista telefónica que ahora hay cientos de aplicaciones que intentan abordar la epidemia de soledad ayudando a las personas a conectarse con otras. Casi cada semana, escucha sobre una nueva. Es fácil conocer a nuevas personas mientras se está en la universidad o en los 20 años, dijo Killam, " pero ¿qué pasa si te mudas a una nueva ciudad o pasas por una ruptura? Mucha gente tiene dificultades para saber a dónde acudir para eso”.

Damian Jacobs, un abogado de 44 años, se enfrentó a ese problema después de una reciente mudanza de Hong Kong a San Francisco. Su esposa e hijos todavía están a miles de kilómetros de distancia, visitando ocasionalmente mientras la familia finaliza sus planes para reubicarse.

Jacobs intentó salir solo a bares y restaurantes y entablar conversaciones con extraños, pero eso no funcionó. “La gente de mi edad tiende a estar casada y tener hijos. No están saliendo a bares un sábado por la noche y mezclándose con extraños”, dijo Jacobs en una entrevista telefónica. “He encontrado que en los lugares a los que he ido, la gente es mucho más joven que yo, saliendo con sus amigos”.

Las cosas se sintieron muy diferentes en su primera cena organizada por Timeleft. “Todos en la mesa están allí para conocer extraños”, dijo. Jacobs pagó USD 25 para acceder a un mes de encuentros, que combinan un grupo diferente cada semana.

Después de cada cena, Timeleft elige un lugar para que el grupo se mueva a una fiesta posterior opcional. En la cena a la que Jacobs asistió en Japantown de San Francisco, sus compañeros de cena, incluida esta reportera, eligieron en su lugar un bar de karaoke cercano. “Si me hubieras dicho que terminaría en un bar de karaoke después, me habría reído”, dijo Jacobs, que normalmente no es fanático del arte.

Aun así, se subió al escenario y movió los labios con las palabras de “I’m Gonna Be (500 Miles)” de los Proclaimers con el resto de sus compañeros de cena, llamando más tarde a la actuación “un testimonio del poder de la presión de grupo”.

No está seguro de si volverá a ver ese grupo. Pero tiene una suscripción de tres meses a Timeleft y pronto asistirá a otra cena con un nuevo grupo.

