¿Existe realmente algo como una gaseosa saludable?

El consumo de refrescos azucarados en Estados Unidos ha disminuido en las últimas dos décadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Créalo o no, el consumo de refrescos azucarados en los Estados Unidos ha disminuido durante más de dos décadas. Los mensajes públicos sobre los riesgos de excederse en el consumo de bebidas azucaradas - como el aumento de peso, el mayor riesgo de enfermedades del corazón y diabetes tipo 2 - parecen haber tenido efecto, alejando a la gente de bebidas populares como Coca Cola y Sprite con azúcar, dijeron los expertos.

Pero varias bebidas diseñadas para consumidores preocupados por la salud han entrado en el mercado. Un anuncio reciente de Poppi, un refresco que se describe a sí mismo como “prebiótico” y con “ingredientes limpios”, lo presenta como “revelador” para el futuro de los refrescos. “Este será el último momento en que pienses en el refresco como una mala palabra, como algo malo para ti”, dice el anuncio, con un pie de foto que declara que “en el futuro, todos beberán refrescos”.

Pero, ¿realmente existe algo como un refresco saludable?

“Es una cuestión filosófica. ¿Es un producto ligeramente mejor para ti una buena elección?”, dijo Marion Nestle, quien escribió un libro sobre la industria de los refrescos y es profesora emérita de nutrición, estudios alimentarios y salud pública en la Universidad de Nueva York. “Si estás tratando de reducir el azúcar, esa es una manera de hacerlo. Supongo que estas son mejores alternativas, pero si son buenas alternativas es otra cuestión”.

El mercado global de refrescos carbonatados alcanzó un estimado de USD 343.4 mil millones este año y se espera que crezca, y América del Norte representa la mayor participación en valor, según la firma de investigación de la industria alimentaria Mordor Intelligence.

Varias marcas, muchas de las cuales se promocionan como una alternativa baja en calorías con poco o ningún azúcar añadido, se han vuelto populares. Incluyen Olipop -que está en camino de alcanzar USD 500 millones en ventas este año, según Bloomberg- Zevia, Whole Earth, Culture Pop, Live Soda, Sidekick y Green Cola.

Pero cuando se trata de salud, la mayoría de los refrescos, incluso aquellos con menos calorías, no son la mejor opción, dijeron los expertos.

Los mensajes públicos sobre los riesgos de las bebidas azucaradas parecen haber tenido efecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En mi campo, hay una frase: ‘halo de salud’, que es cuando se intenta hacer que algo que no es tan saludable parezca saludable. Y diría que ese es el caso con estos productos”, dijo Marlene Schwartz, directora del Centro Rudd para Políticas Alimentarias y Salud de la Universidad de Connecticut. “Hay mucho que las compañías pueden decir que no está regulado. Esto es algo de lo que los defensores se han estado quejando durante mucho tiempo”, añadió.

Las compañías pueden usar descriptores no regulados como “limpio”, “verde” y “saludable para el intestino”, y muchas usan etiquetas como “endulzado naturalmente”, “hecho con probióticos vivos”, “no GMO” y “sabor totalmente natural”. Varias de estas afirmaciones no están basadas en investigaciones rigurosas, y generalmente no está claro si estos productos tienen suficiente de algún ingrediente “saludable” en particular como para tener un efecto positivo, dijeron Nestle y Schwartz.

El mes pasado, un consumidor presentó una demanda colectiva contra Poppi, alegando que la marca contenía muy pocos ingredientes prebióticos como para tener los efectos anunciados. Poppi no respondió a una solicitud de comentarios pero dijo en una declaración a la Associated Press en el momento de la demanda que respalda sus productos y que calificó la demanda de “infundada”.

Olipop, una de las nuevas marcas de refrescos, dice que su línea de productos “apoya la salud digestiva” y enumera lo que llama ingredientes “OliSmart” como la flor de caléndula, el nopal, la raíz de kudzu y la raíz de malvavisco. La compañía dice en su marketing que sus productos contienen prebióticos, botánicos y fibra vegetal, y que algunos de sus sabores promueven la salud del sistema inmunológico.

Nestle dijo que “no ve nada en la lista de ingredientes” de las bebidas Olipop que vaya a beneficiar “el microbioma, la función digestiva o la salud metabólica”. Tampoco está claro cuánto de cada ingrediente hay en cualquier lata.

“Lo obvio sobre ellos es que son atractivos para las personas conscientes de su salud”, dijo. Aún así, dijo que estas bebidas serían una mejor alternativa a una Coca Cola o Pepsi con azúcar.

Las nuevas marcas de refrescos para consumidores preocupados por la salud ganan popularidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

El CEO de Olipop, Ben Goodwin, dijo en un correo electrónico que las fórmulas de Olipop están respaldadas por investigaciones y que la cantidad de fibra en sus productos, hasta 9 gramos por lata dependiendo del sabor, cumple con los requisitos de la Administración de Alimentos y Medicamentos para una “fuente excelente de fibra”. Dijo que la marca invierte recursos significativos en investigación y desarrollo, incluidos ensayos clínicos humanos que estudian el impacto del producto en la salud metabólica y otras medidas de salud.

Además de la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas, la caries dental, la gota, la artritis, la enfermedad hepática grasa no alcohólica y las enfermedades renales se han relacionado con el consumo frecuente de bebidas azucaradas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Las pautas dietéticas federales recomiendan que los adultos en EE. UU. no consuman más del 10% de sus calorías diarias de azúcar, y la American Heart Association sugiere no más de 25 gramos por día para las mujeres y 36 gramos para los hombres.

Sin embargo, muchas personas pueden consumir más azúcar de lo que se dan cuenta porque consumir azúcar en forma líquida no lleva a una sensación de saciedad, dijeron los expertos.

“Yo preferiría comer una galleta que una bebida dulce”, dijo Schwartz.

Una lata de 12 onzas de Olipop tiene de 2 a 5 gramos de azúcar, en comparación con unos 39 gramos en una lata de 12 onzas de Coca Cola. Algunas marcas nuevas de refrescos comercializadas como saludables tienen cero gramos de azúcar, principalmente debido al uso de edulcorantes artificiales o sustitutos del azúcar como la stevia.

Y aún es “difícil saber” si incluso una Coca‑Cola Zero Sugar o Pepsi Zero Sugar es una opción significativamente más saludable que una lata con azúcar, dijo Nestlé.

“Casi todos los edulcorantes tienen investigaciones en los últimos dos años que muestran que pueden ser potencialmente dañinos”, dijo. Agregó que muchas alternativas al azúcar requieren un complejo proceso de extracción química.

Expertos cuestionan si realmente existe un refresco saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No creo que nadie esté defendiendo una Coca Cola o Pepsi regular en estos días”, dijo Schwartz. “Pero es un poco frustrante cuando realmente estás tratando de ayudar a las personas a tener dietas más saludables, y parece que cada vez que te das vuelta hay otro producto que se comercializa como saludable que realmente no está ayudando a las personas a ser más saludables”.

Para aquellos que buscan una bebida dulce y burbujeante, tanto Schwartz como Nestle dijeron que hacer una en casa podría ser la mejor opción.

“Personalmente, soy fanática de la soda, y lo que tiendo a hacer con mis hijos es tener agua con gas y jugo al 100%, y los mezclo”, dijo Schwartz. “Y eso crea una bebida que es dulce, tiene sabor, tiene burbujas y… mantiene a todos felices”.

(c) 2024 , The Washington Post