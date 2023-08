Amputación e interrogatorios implacables: los 46 días de pesadilla de un soldado ucraniano capturado por el grupo Wagner

Ilia Mykhalchuk, soldado ucraniano que perdió ambos brazos como prisionero de guerra wagneriano, fotografiado en Silver Spring, Maryland (Fotografía del Washington Post por Bill O'Leary)

Los mercenarios de Wagner estaban a corta distancia cuando comenzó la emboscada.

Desde lo alto, atacaron a una columna de blindados militares ucranianos. Un cohete antitanque atravesó el vehículo de Ilia Mykhalchuk, de 36 años.

Era espantoso.

Brazo derecho: cintas de carne destrozada. El izquierdo, lleno de metralla.

Mykhalchuk salió como pudo de los restos en llamas, cayó al suelo helado y, haciendo palanca con los dientes fracturados, se hizo un torniquete en cada uno de los brazos destrozados. Momentos después, sus atacantes se acercaron y le dispararon en las piernas. Se acercaron más. Mykhalchuk creía que la muerte era inminente.

“Estaba seguro”, recordaba recientemente, “de que no me capturarían”.

Sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió.

Mykhalchuk pasó seis semanas como prisionero del Grupo Wagner, el ejército ruso por contrato cuya salvaje campaña para capturar la ciudad oriental de Bakhmut costó miles de vidas durante el invierno y la primavera y dejó a miles más, incluido Mykhalchuk, gravemente heridos. El asedio, que duró meses, desilusionó y enfureció tanto al jefe de Wagner, Yevgeniy Prigozhin, que supervisó personalmente los combates, que en junio dio el extraordinario paso de organizar una rebelión, marchando hacia Moscú en una sorprendente -aunque fugaz- amenaza al poder del Presidente Vladimir Putin.

Mykhalchuk fue liberado en un intercambio de prisioneros en abril, tras pasar 46 días en cautiverio, durante los cuales perdió ambos brazos al ser amputados por los médicos de Wagner que, según él, se olvidaron de suturar su piel tras el procedimiento. En entrevistas con The Washington Post, hizo un relato sobrecogedor de la supuesta barbarie de sus captores y de sus alucinantes esfuerzos por doblegar la voluntad de los soldados ucranianos que habían sacado del campo de batalla.

Tras someterse a operaciones correctivas en Ucrania, Mykhalchuk fue trasladado a Estados Unidos por un consorcio de grupos benéficos para someterse a una rehabilitación intensiva. Ahora se encuentra en Washington, en un centro especializado en prótesis de brazo de una empresa con gran experiencia en el tratamiento de tropas estadounidenses que perdieron miembros en la guerra de Irak y Afganistán.

Mike Corcoran, el protésico que dirige el proyecto, se maravilló de la resistencia de Mykhalchuk: “No se achica”.

Ilia Mykhalchuk, a la izquierda, se deja encender un cigarrillo por Denys Stratiishuk durante una pausa en el proceso de colocación de prótesis. (Fotografía del Washington Post por Bill O'Leary)

La empresa de Corcoran, Medical Center Orthotics and Prosthetics, ha prestado servicios a 19 ucranianos, y hay más en camino. Es una empresa costosa; sólo los brazos de Mykhalchuk están valorados en 200.000 dólares. La labor se ha visto facilitada gracias a las donaciones de la Fundación Brother’s Brother y el grupo de ayuda United Help Ukraine, que sufraga el alojamiento, la comida, los intérpretes y otras necesidades no médicas.

Es vital que los amputados acepten la pérdida de su miembro y se centren en la rehabilitación, afirma Corcoran. Algunos de los ucranianos a los que ha ayudado han tenido dificultades, dijo, y está claro por la mirada de Mykhalchuk que su experiencia en el cautiverio de Wagner le ha pasado factura.

A los 20 años, Mykhalchuk, originario del oeste de Ucrania, se sentía atraído por la naturaleza y pasaba el tiempo libre con una caña de pescar. Para trabajar, se dedicaba a la construcción, la pintura, la soldadura, la albañilería... cualquier cosa con las manos.

Ilia Mykhalchuk, sentado, pone a prueba su capacidad para utilizar los músculos que le quedan para accionar brazos protésicos. (Fotografía del Washington Post por Bill O'Leary)

Antes de la invasión a gran escala de Rusia el año pasado, Mykhalchuk había servido en el ejército ucraniano durante pequeños periodos de movilización en 2004 y en una unidad de voluntarios entre 2015 y 2017. Fue reclutado en diciembre, dijo, y destinado al este con la 67ª Brigada Mecanizada.

A finales de febrero, la unidad sorteó una importante misión a las afueras de Bakhmut, entonces epicentro de los combates. Las evaluaciones de los servicios de inteligencia estadounidenses revelaron entonces que las fuerzas ucranianas estaban desesperadas por mantener rutas de suministro vitales, incluidas las que se extendían hasta Berkhivka.

Se ordenó a la 67ª brigada que asegurara parte del pueblo. La brigada, dijo Mykhalchuk, es detestada por las fuerzas rusas por sus vínculos con el grupo nacionalista de extrema derecha Sector Derecho, que formó una milicia tras la insurgencia respaldada por el Kremlin en el este de Ucrania en 2014. Sector Derecho fue absorbido por las fuerzas armadas ucranianas el año pasado, pero persiste la animadversión entre sus miembros y las fuerzas rusas. Mykhalchuk dijo que eso era lo más importante cuando los combatientes de Wagner se acercaron mientras yacía inmovilizado. Suelen “matarnos enseguida”, añadió.

Las armas de alquiler de Wagner se llevaron la peor parte de los combates en Bakhmut y sus alrededores, donde una mezcla de criminales con escaso entrenamiento y operadores expertos lucharon contra soldados ucranianos por el control de la ciudad. Los mercenarios rusos también son frecuentes en otras partes del mundo, concretamente en África y Oriente Próximo, donde han intercambiado músculo por influencia del Kremlin y acceso a recursos naturales. En Mali, Ucrania y otros lugares, han sido acusados de numerosos crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos.

Wagner era la principal empresa militar privada de Moscú, impulsada por la larga relación de Prigozhin con Putin, hasta su fallido levantamiento en junio. Prigozhin y sus amotinados se refugiaron entonces en Bielorrusia, donde su llegada ha llevado a Ucrania y Polonia a reforzar la seguridad.

No fue posible contactar con el Grupo Wagner para que hiciera comentarios. Los representantes del Ministerio de Defensa ruso no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El ataque de Wagner contra la unidad de Mykhalchuk fue tan rápido y violento que tuvo que haber sido planeado, dijo. Otro soldado ucraniano fue capturado junto con él, dijo, y docenas de otros siguen desaparecidos o se les da por muertos. Un portavoz de la brigada no pudo proporcionar una versión oficial del incidente ni del tiempo que Mykhalchuk permaneció cautivo. La fiscalía ucraniana ha anunciado investigaciones por crímenes de guerra contra el Grupo Wagner.

Los soldados de Wagner le quitaron los torniquetes y los sustituyeron por tubos de goma, atándolos con nudos tan apretados que no se podían aflojar. Cuando Mykhalchuk fue trasladado a territorio ruso, suplicó a sus captores que le amputaran el brazo derecho. Se negaron a ayudarle.

Diez horas más tarde, llegaron a un recinto donde Mykhalchuk pasaría el resto de su cautiverio. Lo llevaron al sótano, que describió como oscuro y mal ventilado.

Su brazo izquierdo se podía salvar tras el ataque con cohetes, dijo, pero se había vuelto negro por la necrosis, privado de sangre por el apretado tubo de goma. Afirmó que sus captores le dejaron claro que no recibiría atención médica hasta que lo interrogaran, algo que, según él, duró horas.

Finalmente, Mykhalchuk fue sedado, recordó. Cuando despertó, ambos brazos habían desaparecido por encima del codo. Las personas que llevaron a cabo el procedimiento le vendaron los muñones sin suturarlos primero, dijo.

Los interrogatorios fueron implacables. Cuando perdía el conocimiento, le inyectaban una sustancia desconocida para mantenerlo despierto y poder continuar.

Sus captores no parecían interesados en obtener información táctica, como la ubicación de las tropas ucranianas u otros datos de inteligencia potencialmente útiles. Según Mykhalchuk, había prisioneros de mayor rango a los que Wagner podría haber presionado para obtener esa información. En lugar de ello, supone que su valor para Wagner consistía simplemente en ser torturado psicológicamente. Sus interrogadores se burlaban de sus amputaciones, le decían que nunca volvería a luchar y le hacían preguntas sádicas sobre su afición a la pesca.

La estrategia de Wagner, según él, parecía diseñada para socavar los valores de los ucranianos y hacerles cuestionarse cómo les verían sus compatriotas tras ser liberados del cautiverio. Los combatientes de Wagner trataron de dividir la solidaridad de los soldados y, aludiendo a sus experiencias luchando en otras zonas de conflicto, mostraron una astuta destreza a la hora de manipular.

“Intentaron hacernos creer que no podíamos confiar los unos en los otros y que era una situación de matar o morir”, dijo. “Sólo jugaban con nosotros, como un gato juega con un ratón: cuando lo atrapa antes de matarlo”.

Ilia Mykhalchuk es ayudado a ponerse la camiseta por Denys Stratiishuk, otro veterano ucraniano herido, tras serle colocada una prótesis. (Fotografía del Washington Post por Bill O'Leary)

Los combatientes de Wagner son conocidos por ser una mezcla volátil de soldados serios y convictos impredecibles extraídos de la población carcelaria rusa, dijo Mykhalchuk. Pero los soldados de Wagner en el sótano de su prisión improvisada eran profesionales, dijo. No sabía sus nombres. Muchos parecían mostrar mayor respeto por los ucranianos como él que habían sido capturados mientras luchaban, pero menos por los que se habían rendido: los trataban con sorna.

Algunos prisioneros fueron torturados físicamente, dijo, pero él no fue testigo de ello. Los malos tratos más duros se producían en los momentos de la captura, más que en el sótano. A algunos ucranianos les cortaron los dedos, dijo. A un hombre detenido junto a él en el sótano le prendieron fuego con gasolina antes de llevárselo.

“Cuando te están capturando”, dijo Mykhalchuk, “ese es el momento de la lucha”.

Ilia Mykhalchuk trabaja con el especialista en extremidades superiores James Vandersea, a la derecha, mientras le adaptan una prótesis. (Fotografía del Washington Post por Bill O'Leary)

Mykhalchuk buscó la ayuda de otros cautivos para soportar su confinamiento. Le bañaron y alimentaron, dijo, con una ternura y un cuidado que no esperaba. Se turnaban para hablar con él cuando el dolor era demasiado intenso para dormir.

El aire del sótano era sofocante, dijo, y finalmente los soldados Wagner hicieron un agujero en una de las paredes para mejorar la circulación. Los cautivos vivían en una especie de intemporalidad, sin ver el sol ni los relojes. La primera semana se le pasó volando a Mykhalchuk debido a su desorientación. En la segunda semana, un nuevo prisionero trajo un reloj en el que parpadeaban la fecha y la hora. Después de eso, dijo, “el tiempo empezó a correr”.

Surgió una rutina. A última hora de la noche, los guardias anunciaban quién de los presos sería liberado a primera hora de la mañana siguiente. El nombre de Mykhalchuk sonó el 15 de abril para salir en un intercambio de prisioneros. Cuando salió de la clandestinidad, le escocían los ojos y, según dijo, le costaba respirar aire fresco después de tantas semanas en un sótano sofocante.

Le llevaron con otros prisioneros a un lugar acordado, una carretera recta para que tanto las unidades ucranianas como las rusas tuvieran una larga línea de visión. Varios drones de cada bando sobrevolaban el lugar, algunos a escasos metros de sus cabezas. Lo primero que Mykhalchuk pidió una vez de vuelta bajo custodia ucraniana fue un café y un cigarrillo.

No sabe qué ha sido de las docenas de soldados que estaban con él cuando las fuerzas de Wagner atacaron. No saberlo, dice, ha sido perturbador.

“Los padres de esos amigos quieren hablar conmigo”, dice. “Ni siquiera sé cómo hablar con ellos, ni qué decirles”.

Mykhalchuk pasó semanas en un hospital recuperándose, tiempo que incluyó cirugía para corregir sus apresuradas amputaciones. En Ucrania hay pocas opciones de prótesis, por lo que se siente afortunado de recibir unos cuidados tan avanzados, afirma, antes de volver a casa. Su futuro podría seguir siendo la construcción, aunque quizá esta vez como capataz.

Las extremidades artificiales que le han colocado le proporcionan una destreza mucho mayor que las que le habrían proporcionado en su país. Están equipados, por ejemplo, con sensores biónicos que le facilitarán la obtención de la energía necesaria de lo que queda de sus brazos.

En la clínica de las afueras de Washington, Mykhalchuk se puso una ventosa que sujetaba los sensores que traducen las señales eléctricas de sus bíceps y tríceps. Una secuencia de controles de contracción muscular le permitía doblar el codo. Otra secuencia ordena el movimiento de la muñeca.

Por primera vez en cinco meses, Mykhalchuk cogió un objeto. La mano de goma agarró una botella blanca. La apretó con fuerza antes de soltarla. La sensación era inusual.

“Es un instrumento”, observó Mykhalchuk. “Tengo que practicar y controlarlo”.

Los miembros artificiales con los que se está equipando a Ilia Mykhalchuk le proporcionan una destreza muy superior a la que habría tenido en Ucrania. (Fotografía del Washington Post por Bill O'Leary)

Enseguida practicó los movimientos más importantes: cómo llevarse la mano artificial a la cara para comer, beber y, sobre todo, fumar. Un objetivo importante es atarse los zapatos, dice.

También se han hecho evidentes otras posibilidades. En una sesión, mientras él y el personal hablaban de la precisión del tacto, su intérprete le hizo una sugerencia. “¿Puedes enseñar el dedo a los rusos?”, preguntó.

Mykhalchuk sonrió.

