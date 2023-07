“No tiene sentido, son dos platos principales”: cuestionó la combinación de dos comidas y en las redes no la perdonaron

La joven compartió su asombro al descubrir esta combinación culinaria (Imagen ilustrativa)

La inusual combinación de dos comidas típicas de la cocina argentina se convirtió en un tema candente en las redes sociales después de que una joven usuaria de Twitter expresara su sorpresa y desacuerdo. El plato en cuestión es una mezcla de milanesas acompañadas de fideos, una opción que generó fuertes opiniones a favor y en contra.

El tuit de la usuaria “bel_bozzolo” se volvió rápidamente viral, con 1,9 millones de visualizaciones, más de 47 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios. En su publicación, la joven compartió su asombro al descubrir esta combinación culinaria y declaró que en su mente “no tiene sentido”. Esto provocó una avalancha de respuestas de otros usuarios de Twitter que defendieron con pasión la delicia gastronómica.

La milanesa es un plato emblemático en Argentina, conocido por su sabor y versatilidad. Tradicionalmente se sirve con una variedad de guarniciones que incluyen puré, papas fritas, ensalada, arroz, e incluso en sándwiches. Sin embargo, la combinación con fideos generó un debate.

“Mi mamá jamás en la vida hizo milanesas con fideos, me enteré de grande que la gente comía esa combinación y en mi cerebro no tiene sentido, son dos platos principales, siento que es como comer guiso con ravioles con crema, no hay guarnición ahí”, disparó la joven en Twitter.

Algunos usuarios se mostraron sorprendidos por la falta de conocimiento de la joven respecto a esta combinación, considerándola una opción deliciosa y popular. La joven no dudó en agregar : “Lo que sí, qué rico que es, harinas benditas”. Otros usuarios compartieron sus propias combinaciones preferidas, como milanesas con salsa de tomate y queso, milanesas con ñoquis, e incluso milanesas con ravioles.

No obstante, también hubo quienes expresaron su preferencia por otras guarniciones y cuestionaron la combinación de milanesas con fideos, por considerarlos dos platos principales y no acompañamientos. En general, las respuestas revelaron la importancia de la tradición culinaria en la sociedad argentina y cómo los platos icónicos evocan fuertes emociones y opiniones en la comunidad.

El debate no se detuvo ahí, ya que la joven usuaria también lanzó un cuestionamiento sobre aquellos que acompañan las milanesas con arroz, lo que llevó a una continuación del intenso intercambio de opiniones en Twitter.

“No bueno, tu mamá no conocía de cosas buenas, disculpá. Top 3 de las mejores comidas y justo ayer la hice”, “Muy mili pili”, “La milanesa va con puré o fritas. Los fideos con salsa y queso”, “Milanesas con fideos con salsa roja, milanesas con ñoquis, milanesas con ravioles”, “Para mí es la combinación de comidas favorita del estudiante. Sobre todo hace años, eran dos cosas baratas y ricas. Es como el mate con galletitas”, fueron algunos de los comentarios del tuit viral.

